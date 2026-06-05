Will Clyburn: “Solo pensamos en ganar en Murcia”

Will Clyburn, uno de los jugadores más destacados en los dos primeros encuentros de la serie ante UCAM Murcia, no se anda con muchos rodeos y tiene muy claro lo que les toca hacer en su visita a Murcia, para el tercer y definitivo encuentro de la serie

“Se trata de un nuevo día, ya no hay que mirar atrás, un nuevo partido y hemos de afrontarlo como otro partido de play-off”, decía el estadounidense.

El alero azulgrana le tiene mucho respeto al rival, aunque está convencido de las opciones de ganar el encuentro decisivo. “Nos enfrentamos de nuevo a un equipo duro y para ganar en su pista, tendremos que ser duros, estar unidos y hacer el trabajo en la pista del Murcia”, decía uno de los jugadores más determinantes del Barça.

Competir al máximo nivel

“Tenemos que competir al máximo nivel, tratar de limitar nuestros errores y no dejar que ellos puedan correr”, fueron las palabras del jugador azulgrana antes de desplazarse a Murcia para el duelo decisivo”.

Lo que tiene claro Clyburn, es que hay que centrarse completamente en el partido y dejar cualquier consideración de futuro, de la presente campaña o todo lo que se habla ya de la próxima. “La temporada todavía no ha acabado, y lo único que nos preocupa es intentar conseguir la victoria este sábado”, se reafirmó el alero.