Will Clyburn, el 'MVP' insaciable del Barça

El Barça se apuntó este pasado viernes la décima victoria de la temporada en la Euroliga tras imponerse de manera brillante a un Olympiacos al que superó por 98-85 en un partido que el conjunto azulgrana rompió con un tercer cuarto para el recuerdo. El desempeño defensivo del equipo, recuperando el balón prácticamente en cada defensa, encendió a un Palau ya totalmente reconciliado con un equipo cuyo techo en la competición europea es difícil de establecer.

A ese optimismo lógico que habita en el seno de la entidad azulgrana tras la 'resurreción' de una sección que tocó fondo hace un mes, contribuye un Will Clyburn que, a mediados de diciembre, sigue exhibiendo ese gran nivel que le viene acompañando desde principios de curso, y cuyo rendimiento escapa hasta al más optimista con su llegada el pasado verano.

Will Clyburn volvió a brillar ante Olympiacos / Dani Barbeito

Clyburn vive uno de sus mejores momentos

A sus 35 años, el que fue el mejor alero del baloncesto europeo hace un lustro, sigue demostrando que todavía tiene mucho baloncesto en sus manos, y el debate sobre si es uno de los dos o tres mejores movimientos del último mercado de fichajes es más que lógico. Ante Olympiacos, Clyburn se guardó su mejor actuación hasta el momento desde que viste la camiseta del Barça.

La exhibición de Clyburn ante Olympiacos

En 31 minutos y dos segundos de juego, el '21' azulgrana se fue hasta los 28 puntos, alimentados por un sensacional 7/10 desde el triple, su récord de lanzamientos exteriores convertidos en la competición. Además, capturó tres rebotes, repartió dos asistencias y recuperó tres balones para 33 créditos de valoración.

"Todo se enfoca desde la defensa. Nos ha puesto en nuestras posiciones para tener éxito, está haciendo un gran trabajo. Nos prepara con sus planes de partido y tenemos que seguir sus reglas, seguir el plan de partido aunque nos estén saliendo mejor o peor las cosas", comentó Clyburn tras el partido con relación a Xavi Pascual, el entrenador que le ha lavado la cara al equipo.

Las palabras de Pascual sobre Clyburn

Por su parte, Pascual también tuvo elogios hacia Clyburn y el desempeño que está teniendo en el equipo. "Fue el mejor '3' de la competición, tiene mucho talento y es muy importante para nosotros. No lo pudimos encontrar en los dos primeros duelos desde que llegué, pero ya se ha dejado ir y los últimos tres partidos ya está jugando muy bien".

Will Clyburn, en una acción del partido ante Olympiacos / Dani Barbeito

"Es un trabajo de todos, los que estamos en el vestuario, del cuerpo técnico... ellos nos tienen que preparar para los partidos y nosotros debemos ejecutar el plan. Y estamos haciendo un gran trabajo, estamos todos en la misma página y ejecutando los planes que nos piden", explicó un Clyburn que ya había visitado el Palau en el pasado en infinidad de ocasiones, pero que comprobó como la afición azulgrana empuja al equipo en las grandes noches europeas que alberga el pabellón.

Clyburn ya conecta con el Palau

"Han estado geniales, nos han dado muchísima energía. Nosotros les hemos dado show, y estoy convencido de que si seguimos jugando así, nos seguirán dando esa fuerza", dijo un Clyburn que con sus 28 tantos ante Olympiacos, ya es el máximo anotador del Barça en la Euroliga con 14,2 puntos de media por encuentro, cada vez más cerca del Top-15 de máximos anotadores de la competición.