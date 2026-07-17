Will Clyburn ya es jugador del Fenerbahçe

El Fenerbahçe turco hizo oficial el fichaje del ex blaugrana, Will Clyburn, que ha encontrado rápidamente nuevo equipo después que el Barça decidiera no ejercer la clausula de renovación para la próxima campaña. El poderoso club turco cerró un acuerdo por un año con el alero estadounidense de 36 años, incorporando así experiencia de élite y versatilidad ofensiva a su línea de ataque de cara a la temporada 2026-27.

Con una estatura de 2,01 metros, el veterano alero llega a Estambul con una brillante trayectoria continental que incluye 276 partidos en la máxima competición europea de clubes.

Su trayectoria profesional comenzó tras una etapa universitaria dividida entre la Universidad de Utah y la Universidad Estatal de Iowa, lo que le llevó a fichar por primera vez en el extranjero por el ratiopharm Ulm de Alemania en 2013. Tras un brillante paso por el Hapoel hcsra Insurance Holon de Israel, este atleta nacido en 1990 se dio a conocer en Turquía con el Darussafaka Dogus durante la temporada 2016-17, antes de iniciar una exitosa etapa de cinco años con el CSKA.

Will Clyburn jugó una buena temporada en el Barça pero no fue suficiente para seguir / EFE

Campeón de la Euroliga

Su mayor logro llegó en 2019, cuando conquistó la Euroliga, fue seleccionado para el Quinteto Ideal y recibió el premio al Jugador Más Valioso de la Final Four. Durante su etapa en Rusia con el equipo moscovita, este prolífico goleador también se alzó con tres títulos de la VTB United League.

El experimentado atacante ha cosechado numerosos títulos en todo el continente, conquistando posteriormente la Superliga Turca de Baloncesto (SGTS) con el Anadolu Efes en 2023 y otro campeonato nacional con el Virtus Segafredo Bologna de Italia en 2025.

El año pasado, durante su décima temporada en la Euroliga, siguió siendo una amenaza letal desde el perímetro con el Barça. Finalizó la temporada 2025-26 con un promedio de 13,8 puntos, 4,2 rebotes, 1,6 asistencias y 1,1 robos por partido, con un índice de eficiencia de 14,7.

El Fenerbahçe está conformando una plantilla temible con fichajes como Marcus Bingham Jr., Trent Forrest, Braxton Key, Shane Larkin, Sertac Sanli, Ignas Sargiunas y Shavon Shields fueron los fichajes oficiales del verano anterior para reforzar al equipo dirigido por Sarunas Jasikevicius.