Baloncesto
Will Clyburn: “No he venido al Barça a ejercer de estrella”
El nuevo fichaje azulgrana asegura que viene “a sacrificar lo que haga falta para ganar” en su nueva etapa profesional en Barcelona
Will Clyburn (Michigan, 1990) ha sido uno de los fichajes estelares del Barça de cara a la nueva temporada. Con una amplia experiencia en la Euroliga- campeón en 2019 con el CSKA-, viene para aportar en lo que sea necesario y asegura que se encuentra a tope físicamente después de un año complicado en Bolonia.
"He trabajado muy duro este verano y ahora me siento muy bien y listo para empezar la temporada", confiesa, destacando que llega a Barcelona “para ganar y, sobre todo, ayudar al equipo”. decía.
"No me definiría a mí mismo como un líder vocal, sino como un chico que intenta dar ejemplo", aseguró en declaraciones a los medios del club. "Quiero ganar y estoy dispuesto a sacrificar lo que haga falta para hacerlo".
E insiste: "Aún no sé qué rol tendré dentro del equipo, pero sí puedo decir que soy un jugador con experiencia y un líder que intentará ayudar a los compañeros y al equipo. No he venido a comportarme como la estrella del equipo, quiero ayudar a todo el mundo. Quiero aportar mi energía, mi espíritu y mi juego", aseguró el estadounidense de 35 años.
El vínculo con 'Toko' Shengelia
En el vestuario, Clyburn coincidirá con un gran amigo como ‘Toko’ Shengelia. Compartieron vestuario en el CSKA (2020/22) y también en esta última etapa en la Virtus de Bolonia (2024/25). Y ahora lo harán en el Palau Blaugrana.
"El liderazgo de Toko (Shengelia) y su fortaleza mental ayuda a cualquier equipo. Y no hablo sólo de baloncesto. Como persona, puede aportar luz ante cualquier situación que se nos presente", aseguró el estadounidense durante el stage en Encamp..
