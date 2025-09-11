Will Clyburn: “No he venido al Barça a ejercer de estrella”

Will Clyburn (Michigan, 1990) ha sido uno de los fichajes estelares del Barça de cara a la nueva temporada. Con una amplia experiencia en la Euroliga- campeón en 2019 con el CSKA-, viene para aportar en lo que sea necesario y asegura que se encuentra a tope físicamente después de un año complicado en Bolonia.

"He trabajado muy duro este verano y ahora me siento muy bien y listo para empezar la temporada", confiesa, destacando que llega a Barcelona “para ganar y, sobre todo, ayudar al equipo”. decía.

"No me definiría a mí mismo como un líder vocal, sino como un chico que intenta dar ejemplo", aseguró en declaraciones a los medios del club. "Quiero ganar y estoy dispuesto a sacrificar lo que haga falta para hacerlo".

E insiste: "Aún no sé qué rol tendré dentro del equipo, pero sí puedo decir que soy un jugador con experiencia y un líder que intentará ayudar a los compañeros y al equipo. No he venido a comportarme como la estrella del equipo, quiero ayudar a todo el mundo. Quiero aportar mi energía, mi espíritu y mi juego", aseguró el estadounidense de 35 años.

Clyburn recibe instrucciones de Laprovittola durante el primer partido de pretemporada en Encamp / FCB

El vínculo con 'Toko' Shengelia

En el vestuario, Clyburn coincidirá con un gran amigo como ‘Toko’ Shengelia. Compartieron vestuario en el CSKA (2020/22) y también en esta última etapa en la Virtus de Bolonia (2024/25). Y ahora lo harán en el Palau Blaugrana.

El veterano ala-pívot blaugrana asegura que llega en buen estado físico tras un año complicado / FCB

"El liderazgo de Toko (Shengelia) y su fortaleza mental ayuda a cualquier equipo. Y no hablo sólo de baloncesto. Como persona, puede aportar luz ante cualquier situación que se nos presente", aseguró el estadounidense durante el stage en Encamp..