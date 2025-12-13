Will Clyburn firma su primer MVP con la camiseta del Barça

La espectacular actuación de Will Clyburn ante el Olympiacos, le ha valido el reconocimiento como el MVP de la decimoquinta jornada de la Euroliga, aunque lo ha tenido que compartir con otro compatriota suyo con mucho menos recorrido en la competición europea, Lonnie Walker IV.

Para Walker, es la primera vez que ha sido nombrado MVP de la Jornada en 33 partidos de Euroliga, mientras que para Clyburn es la séptima mención honorífica en sus 258 encuentros.

Walker registró 33 de valoración, la mejor marca de su carrera, la misma que cualquier otro jugador en esta jornada, en la victoria del Maccabi por 92-84 sobre el Villeurbanne, tras anotar 29 puntos, la mejor marca de su carrera (la mejor de cualquier jugador en la jornada 15), con 10 de 11 en tiros de dos, 2 de 8 en triples y 3 de 3 en tiros libres.

Walker y Clyburn compartieron honores de MVP en la decimoquinta jornada de la Euroliga / EUROLEAGUE

Además, el base capturó 9 rebotes, su mejor marca personal, además de dar una asistencia y recibir dos faltas. El galardón de Walker llega después de que Roman Sorkin lograra la misma hazaña en la sexta jornada de la presente temporada.

La mejor noche de blaugrana

Clyburn disfrutó de su mejor noche de la temporada en la victoria del Barcelona por 98-85 contra el Olympiacos de El Pireo, estableciendo nuevos récords de la temporada con 33 de valoración y 28 puntos, gracias en gran parte a su mejor marca personal: 7 triples en 10 intentos.

Will Clyburn fue felicitado por sus compañeros en su gran actuación ante Olympiacos / Dani Barbeito

También anotó 3 de 5 triples y 1 de 1 desde la línea de tres, además de capturar 3 rebotes, repartir 2 asistencias, realizar 3 robos, bloquear 1 tiro y recibir 2 faltas. Clyburn sigue a Toko Shengelia como MVP esta temporada, ya que el georgiano lo hizo en la octava ronda.

Dos jugadores compartieron la siguiente mejor valoración en la 15ª ronda: Tyrique Jones, del Partizan Mozzart Bet Belgrade, y Dan Oturu, del Hapoel IBI Tel Aviv, registraron 30 de valoración cada uno, su mejor marca de la temporada para Jones y su mejor actuación en la carrera de Oturu.