Vuelven a situar a Chimezie Metu en la órbita del Barça

El Barça tiene bastante apuntalado el juego interior de cara a la próxima temporada, si bien es cierto que las posiciones de '4' y '5' vivirán una profunda renovación el siguiente curso.

Moses Wright y Josh Nebo serán dos de los nuevos pívots que vestirán la camiseta azulgrana la próxima temporada. También lo hará Olivier Nkamhoua, ala-pívot finlandés y que este curso ha rendido a un gran nivel en el Varese. A sus 26 años, parece esta más que preparado para subirse a uno de los transatlánticos del baloncesto continental.

Moses Wright y Tomas Satoransky, en el Barça - Zalgiris de Euroliga de esta temporada / FCB

Profunda renovación en el juego interior del Barça

Tan solo Tornike Shengelia seguirá en ese juego interior. Está siendo el "último baile" para jugadores como Miles Norris, Willy Hernangómez, Youssoupha Fall, y un Jan Vesely que se retira cuando termine la final de la Liga Endesa, empatada por el momento a uno ante Valencia Basket. La serie viaja a Barcelona, dónde este lunes (20h CEST), se disputará el tercer encuentro de la serie.

Faltaría todavía un interior más para apuntalar dicha posición de cara al curso siguiente. En caso de ser un '5', lo ideal para complementar el tridente de pívots sería incorporar a un jugador con amenaza exterior, ya que tanto Nebo como Wright son unas 'bestias' cerca del aro y en la pintura, pero no tienen el triple como uno de sus principales recursos.

Tornike Shengelia, en un partido del Barça / ACB Photo - David Grau

Metu, y un posible regreso al Barça

Ante esta situación, el portal 'Encestando' apunta el posible interés del Barça en volver a fichar a Chimezie Metu. El ala-pívot estadounidense, con pasaporte nigeriano, ya militó en las filas azulgranas el pasado curso, dejando muy buenas sensaciones en la que fue su primera aventura en el viejo continente. En Liga Endesa, Metu promedió 13,2 puntos y 3,8 rebotes por partido, mientras que en Euroliga estuvo en 11 tantos y 4,8 capturas por duelo.

Pero todo se truncó en aquel fatídico partido de Euroliga ante el Bayern Múnich, en el que se rompió el tendón de Aquiles de su pierna derecha. Fue a finales de marzo, y por delante quedaba una recuperación de un año que truncó una posible renovación por el Barça, y un interés por parte de un Real Madrid que había pujado muy fuerte para arrebatárselo al eterno rival.

Chimezie Metu se lesionó de gravedad ante el Bayern / VALENTÍ ENRICH

Buenas sensaciones individuales en el 'Granca'

Tras superar su grave lesión, Metu ha terminado la temporada en el Dreamland Gran Canaria. Sus números individuales fueron sensacionales (14,1 puntos y 4,5 rebotes por partido), pero su incorporación no impidió que los insulares consumasen un sonado descenso a Primera FEB. En el Gran Canaria Arena se vio al mismo Metu que brilló antes de la lesión: un interior 'total', capaz de jugar en las posiciones de '4' y '5', y con una enorme calidad para generarse sus propias canastas y ser peligroso desde la línea del 6,75, como en pintura y esa capacidad de poder jugar por encima del aro.

Ahora bien, según 'Encestando', el Barça tendría competencia por Metu. De hecho, las mismas informaciones apuntan a que Baskonia también anda detrás del jugador, y que la oferta de los vitorianos sería mayor, ya que van a perder a un Mamadi Diakité que estará en Dubai la próxima temporada bajo las órdenes de Xavi Pascual. Quedará por ver cómo avanza la situación, y si el posible regreso de Metu al Barça se acaba haciendo realidad.