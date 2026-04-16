Vuelven a poner a Mike James en la órbita del Barça: "Se irá a Barcelona"

El Barça sigue en marcha con su plan de confeccionar la mejor plantilla posible para la próxima temporada, tras una campaña con muchos altibajos. En esta línea, son muchos los nombres que han sonado a lo largo de estas últimas semanas. Moses Wright, si no hay un giro radical de guion, será el primero de una lista de fichajes en la que también se buscará contratar a un base. En este escenario es donde aparece el nombre de Mike James.

Mike James es tan genial como incorregible / EFE

El veterano base no continuará en Mónaco y busca destino para la próxima temporada. Son muchos los clubes que han sonado como posible nuevo equipo de Mike James. Sin embargo, el Barça es uno de los nombres que más fuerza ha cobrado en las últimas semanas. No hay nada cerrado ni acordado. Pese a ello, ayer, en el pódcast Amerikanos24, hablaron sobre el futuro del estadounidense dos personas cercanas al jugador: Jaron Blossomgame, compañero de James en Mónaco, y Chima Moneke, excompañero del base en el equipo del Principado.

Barcelona, la apuesta

En el programa, los dos jugadores fueron preguntados por el futuro de Mike James. Ante la pregunta, ambos señalaron a Barcelona como el principal destino para el base. “Creo que irá a Barcelona”, aseguró Moneke al ser preguntado. Tras ello, los entrevistadores plantearon la posibilidad de que James acabase en Turquía, a lo que Blossomgame respondió con contundencia: “Él odia Estambul”. El propio jugador del Mónaco lanzó su apuesta una vez descartada Turquía: “Yo apostaría por Barcelona o Milán. Tendrá ofertas de equipos griegos, pero él (Mike James) no quiere volver a Grecia”.

Tras la intervención de Blossomgame, Moneke comentó uno de los motivos por los que Mike James elegiría Barcelona como próximo destino: “A Xavi Pascual le encantaría que fuera a Barcelona”. Técnico y jugador coincidieron en Panathinaikos, donde el propio James reconoció que Pascual era el mejor entrenador que había tenido nunca.

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Pascual y Mike James, en su etapa en el Panathinaikos / Panathinaikos

El futuro del base sigue siendo una incógnita. Sin embargo, el Barça parece ser uno de los pretendientes que Mike James tiene sobre la mesa. Su buena relación con Pascual y el hecho de que desde la directiva se le vea como una oportunidad de mercado abren la puerta a la posible incorporación de uno de los protagonistas del próximo mercado de traspasos en clave azulgrana.