Vuelve la preocupación al Barça por las lesiones y los no fichajes: "somos los que somos"

La mala fortuna del Barça con las lesiones no termina de irse. Al calvario vivido por el equipo azulgrana el curso pasado, con la gravedad de los percances físicos de Nico Laprovittola, Juan Núñez y Chimezie Metu, Joan Peñarroya sigue sin poder respirar tranquilo con su enfermería.

El base español estará en el dique seco durante la primera mitad de la temporada. Además, para el partido de este jueves (20:30h CET) ante Zalgiris, el técnico del Barça tendrá las ausencias de 'Lapro', recuperándose de unas molestias en el abductor de su pierna izquierda, y de un Darío Brizuela que ante Dubai sufrió unas molestias en el glúteo. Su tiempo de baja está previsto en torno a los siete días.

Ante esta situación de ausencias y lesionados, específicamente en la línea exterior, Peñarroya no escondió en la previa ante el partido frente el cuadro lituano su preocupación por estas bajas y el acumulado que puede tener el resto del roster. Además, y tal y como avanzó 'SPORT' semanas atrás, confirmó que la puerta para posibles fichajes está más que cerrada.

Así afectan las lesiones a la plantilla

"El roster se queda con pocos jugadores con la lesión de Juan (Núñez). Tengo en cuenta el minutaje, los dos jugadores que más juegan lo hacen 24 minutos de media, son Will (Clyburn) y Toko (Shengelia). De momento lo estamos llevando bien, pero sí que está claro que nos preocupa tener las bajas que tenemos en una competición tan larga, porque continuarán pasando cosas. Lo medimos desde la parte técnica, habrá partidos que los jugadores tendrán que jugar 30 minutos, pero intentamos que no pasan. Somos los que somos y con los que estamos, adelante. Tenemos la lesión de Lapro, Brizuela tuvo un problema . Cosas de estas irán pasando y hay que ir encontrando soluciones. La plantilla ya sabemos cuál es".

Los peligros y virtudes de Zalgiris

"Zalgiris ha hecho un cambio importante en su ambición, se refleja en su presupuesto. Han podido mantener a Sylvain Francisco, han incorporado a Nigel Williams-Goss, Maodo Lo, Moses Wright, y el nivel, a priori, es más alto que el de las anteriores temporadas. Su pareja Goss-Francisco es muy importante por todo lo que generan. Hablamos de un equipo solidario en defensa y en estos dos jugadores tienen una capacidad importante para correr la pista. Zalgiris es un proyecto sólido, el baloncesto es el primer deporte en Lituania. Ahora han encontrado más recursos económicos, han dado un salto en ese sentido, y es un equipo que está bien confeccionado y están haciendo bien las cosas".

La vuelta al Palau

"Nos gustaría que el factor Palau nos ayudase a tener ese punto que tienen los equipos cuando juegan como local. Somos consciente que somos nosotros los que debemos animar a la gente para que esté con el equipo. Tener una fortaleza como local sería muy importante. Nuestra parte es jugar mejor cada día para que la gente venga".

Joan Peñarroya, el técnico del Barça, durante el encuentro contra el Virtus Bolonia en el Palau Blaugrana. / Efe

El papel de Sayon Keita en el equipo

"Sayon Keita nos da energía, pero tiene 17 años y todavía está verde. Está saliendo a jugar a hacer las cosas que él sabe hacer, en estos últimos tres partidos nos ha dado eso que le pedíamos y está cumpliendo muy bien con su papel. Sus condiciones atléticas nos permiten tener a un jugador que no tenemos en plantilla y no se trata de que sea el tercer o cuarto pívot. Estamos muy contento con el rendimiento que nos ha dado en pista. Sería un error pensar que él nos debe salvar de algo o ser un jugador muy importante".

El regreso de la Euroliga a Israel

"Somos deportistas, nos preocupa la seguridad de los jugadores y los aficionados. Son decisiones que no dependen de nosotros y hay otros responsables. Que la situación bélica en el territorio mejore es una buena noticia. Si la situación mejora en la franja, es una buena noticia poder jugar allí".

'Juani' Marcos sigue dando pasos adelante / FCB

Juani Marcos quiere alargar su gran momento

Por su parte, y tras su gran partido en Málaga (11 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes), Juani Marcos se mostró con ganas de medirse a un Zalgiris contra el que contará presumiblemente con más minutos ante todas las ausencias en la línea exterior. "Voy a intentar dar el máximo y asumir más responsabilidades. Esta última semana he cogido muchos minutos y confianza, me he sentido más cómodo y es lo que necesito para ayudar al equipo. El partido en Málaga me ayudó muchísimo. En Euroliga, cualquier equipo puede ganar en cualquier pabellón. Está siendo una temporada muy competitiva. Se nota el nivel de los rivales en la preparación, estamos hablando de uno de los niveles más altos del mundo".