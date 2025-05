¿Vuelve a estar Moneke en el radar del Barça?

El Barça regresó de Vitoria después de sumar una dolorosa derrota ante Baskonia por 110-98 que vino acompañada de malas noticias. La lesión de Darío Brizuela, que sufrió una sobrecarga en el isquiotibial de su pierna derecha, dejó a Joan Peñarroya con únicamente siete jugadores disponibles del primer equipo, ya que en la previa del duelo ante los vitorianos, el club azulgrana emitió un parte médico anunciando la baja de Tomas Satoransky a causa de una lumbalgia aguda.

La plantilla llega muy justa a este tramo final de temporada. De hecho, el base checo era el único que había disputado los 75 partidos que atesoraba el Barça hasta ayer, pero la exigencia de la campaña ha acabado pasando factura. Se tendrá que ver como evoluciona 'Sato' de esos problemas de espaldas, mientras que con la 'Mamba Vasca' hay que esperar noticias a partir de este martes, cuando se conozca el resultado de las pruebas que a las que se someterá.

Howard, letal ante el Barça

Markus Howard fue el protagonista del triunfo baskonista gracias a sus 34 puntos conseguidos gracias a ocho triples, en una tarde de gran inspiración para el base estadounidense desde el 6,75. Trent Forrest, autor de 19 tantos, y Timithé Luwawu-Cabarrot, con 17, lideraron la anotación de los de Pablo Laso, mientras que Chima Moneke se quedó en ocho puntos, dos rebotes y dos asistencias en casi 22 minutos y medio sobre la pista del Buesa.

Sus números en Baskonia

El jugador vive su segunda temporada en Vitoria, pero lo cierto es que su rendimiento en pista ha bajado respecto a su primer curso. En Liga Endesa, Moneke promedió en su primer año como baskonista 15,2 puntos y 6,6 rebotes por encuentro, unas cifras que se han reducido hasta los 12,6 tantos y 4,9 capturas por duelo, si bien es cierto que Baskonia tiene en sus manos disputar el playoff ACB, a diferencia de lo que ocurrió la campaña pasada.

En Euroliga, prácticamente ha calcado los registros de la 23/24: 461 puntos totales anotados en 34 partidos, por los 462 convertidos en la presente en 33 duelos. 14 puntos de media por choque que le han colocado como el 19º máximo anotador de la competición, y uno de los '4' con más puntos en el continente. Pese a ello, desde Vitoria siempre ha existido la crítica hacia su nivel defensivo, a las antípodas de sus prestaciones en ataque, y cuyas lagunas también explican, a nivel global, las dificultades que ha pasado el equipo vitoriano estos últimos cursos.

Chima Moneke, en un partido de la Liga Endesa ante el Joventut / ACB Photo - David Grau

Apuntan al interés del Barça en Moneke

El nombre del nigeriano, históricamente relacionado con un posible fichaje por el Barça, parece que vuelve a estar en el radar del club azulgrana. Así lo afirma la web 'Solobasket', que apunta a que Moneke tendría una propuesta del Barça para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Pese a que el nigeriano termina contrato este mes de junio, el club catalán parece tener bien cubiertas las posiciones de '4', con Jabari Parker y la llegada de 'Toko' Shengelia', y de '3', con las continuidades aseguradas de Joel Parra y Álex Abrines, a la espera de lo que se decida hacer con Justin Anderson, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio.

Jabari Parker, junto a 'Toko' Shengelia en un Barça-Virtus de Euroliga / Javi Ferrándiz

En clave futuro, y ante los rumores que apuntaban a una posible salida del equipo, a finales de 2024, Moneke rompió su silencio para mostrar su malestar ante dicha situación: "Si le preguntas a cualquiera del equipo, el 90% de las cosas que se dicen no son verdad. He visto lo que dicen sobre mí y Pablo Laso, así que para todo el mundo que me quiere fuera de aquí, no me voy a ninguna parte, eso es todo. Te guste o no, es lo que hay, ¿OK?", explicó.

"Dejad de jugar con mi nombre y de tuitear sobre mí y conseguir visitas y clicks para lograr relevancia. Dejad de difundir mentiras sobre mí y sobre mis compañeros, estoy cansado de eso, estoy realmente cansado de eso. Gracias y ahora traducid lo que he dicho", comentó en un postpartido ante París Basketball.