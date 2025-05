¿Volverá a jugar Jan Vesely esta temporada con el Barça?

Tras un par de días de descanso merecido al haber disputado tres partidos la semana pasada, el Barça regresará al trabajo este miércoles para empezar a preparar el partido de Liga Endesa del próximo domingo (17h) ante Baskonia. La visita al Buesa supone uno de los duelos más complicados en este final de fase regular de la ACB. Más allá del escenario, siempre difícil, el conjunto azulgrana se medirá al cuadro de Pablo Laso, que está luchando por una de las últimas plazas que dan acceso al playoff por el título.

El Barça dejó atrás una semana exigente y dolorosa, tras confirmarse la ausencia en la Final Four de la Euroliga por segunda temporada consecutiva. En otro final ajustado, al equipo catalán le volvió a salir cruz en Mónaco (85-84), y será el cuadro de Vassilis Spanoulis el que luche por el título continental a finales de mayo en Abu Dabi. Con el 'palo' y la decepción todavía muy presente, el Barça cayó de manera sorprendente ante el colista de la ACB, un Leyma Coruña que se impuso por la mínima (93-92), dejando a los de Peñarroya prácticamente sin opciones de poder asaltar la cuarta posición.

Pugna con la Penya por la quinta plaza

Hubo una última alegría, el pasado domingo, con la contundente victoria ante Hiopos Lleida (98-72) que, unida a varios tropiezos de los perseguidores del Barça, ya han dejado prácticamente certificada la presencia de los azulgranas en las eliminatorias por el título. El Joventut será el rival por esa quinta posición, ya que los verdinegros están a tan solo una victoria en la tabla clasificatoria (18). En esos tres partidos, Peñarroya no pudo contar con un Jan Vesely que todavía sigue sufriendo una lumbalgia que no le ha permitido estar con el equipo estas últimas semanas.

Jan Vesely, en un partido con el Barça esta temporada / Javi Ferrándiz

Vesely, sin jugar desde el 25 de abril

El pívot checo sí que estuvo presente en los dos primeros asaltos de la serie europea ante Mónaco. Pero en la Gaston Medecin ya se vio que el '6' azulgrana no estaba en la mejor condición física posible. En el primer duelo firmó ocho puntos, todos ellos desde la línea de personal tras errar sus cuatro lanzamientos a canasta. Fue capaz de capturar cuatro rebotes, repartir tres asistencias y robar un balón en algo más de 15 minutos en pista. Pero en el segundo, Peñarroya no lo pudo utilizar ni 10, y Vesely se quedó en dos tantos y dos pérdidas. Aquel partido fue el 25 de abril, y por el momento, ha sido el último que ha disputado el checo.

Un calvario con las lesiones que le dejó sin Copa

Un Vesely que viene viviendo un calvario con las lesiones esta temporada. No hay que olvidar que el pasado 6 de febrero, el club azulgrana informó que desde principios de enero, el jugador sufría una lesión en el fémur de su rodilla derecha Llevaba sin jugar desde el 26 de enero ante UCAM Murcia. Estuvo de baja más de dos meses, perdiéndose la Copa y regresando a las canchas el 11 de abril, en el partido de Euroliga ante la Virtus Bolonia. Y para mayor mala fortuna, no hay que olvidar que el pasado verano, durante sus vacaciones, el checo tuvo que ser operado de apendicitis, algo que ralentizó su regreso al equipo y a la pretemporada.

En total, contando ACB, Euroliga, Supercopa, Copa del Rey y Lliga Catalana, Vesely se ha perdido 31 de los 75 partidos que ha disputado el Barça este curso: 15 en Liga Endesa, 14 en la competición europea, el cruce de cuartos de final copero ante La Laguna Tenerife, y el primer partido de la liguilla del torneo catalán ante Morabanc Andorra.

Jan Vesely se ha perdido 31 partidos con el Barça esta temporada / ACB Photo - Esther Casas

Sus sensaciones los últimos días

Todo el mundo se pregunta si Vesely estará disponible para estas últimas semanas de competición. Un interrogante complicado de responder, ya que en las últimas semanas, el dolor lumbar no ha cesado en el jugador. Sin ir más lejos, en la sesión del lunes en el que el equipo viajó a Mónaco, el checo no pudo participar. Será clave ver las sensaciones con las que se encuentra Vesely en el regreso del grupo a la actividad, pero en estos días anteriores, la situación no había mejorado respecto a semanas anteriores.

Sin Vesely, el Barça ha sumado 18 victorias y ha cosechado 13 derrotas en los 31 encuentros que se ha perdido. Es cierto que los números indican que el conjunto azulgrana ha sido capaz de sacar prácticamente una veintena de partidos sin él, pero que también Peñarroya y el equipo han echado de menos al mejor pívot de la plantilla, y que a sus 35 años, todavía tiene un año más de contrato firmado.