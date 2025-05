¿Cuándo volverá Jan Vesely?

Con permiso de Jabari Parker, podría afirmarse que Jan Vesely fue el jugador más regular del Barça la pasada temporada con un tiro de cuatro-cinco metros prácticamente infalible y con un buen trabajo en la lucha por el rebote.

Sin embargo, Joan Peñarroya no está teniendo tanta suerte con el checo como Roger Grimau y apenas ha podido aprovechar sus virtudes en lo que va de año por los problemas físicos que se suman ahora a las bajas de larga duración de Nico Laprovittola, Chimezie Metu y Juan Núñez más la rescisión del contrato de Dame Sarr.

El drama empezó a principios de febrero, cuando el club anunció que el interior de Ostrava se perdería la Copa del Rey y estaría "entre ocho y diez semanas de baja por una lesión osteocondral en el fémur en su rodilla derecha".

Tras perderse 11 jornadas de Euroliga y nueve de Liga Endesa, Vesely regresó en el decisivo duelo en Bolonia. Anotó nueve puntos (+13) y también ayudó al equipo en Granada (cuatro puntos y tres rebotes) y contra el 'Granca' (ocho puntos y cinco rebotes). Sin embargo, no se le veía cómodo en la pista y había perdido la chispa.

Desde ese partido contra el equipo de Jaka Lakovic que se disputó en el Palau el 20 de abril, el ex del Fenerbahçe no ha vuelto a jugar por culpa de una fuerte lumbalgia de la que no consigue mejorar, lo que deja la pintura en manos de Willy Hernangómez y Youssoupha Fall.

Vesely está viviendo un calvario / JAVI FERRÁNDIZ

Por eso las palabras de Joan Peñarroya sobre el estado del mejor interior del equipo son tan importantes. Y no invitan al optimismo. "No sé si va a poder jugar contra Unicaja. Él está haciendo un gran esfuerzo, al igual que los servicios médicos. Todos tenemos muchas ganas, pero la realidad es que llevamos cuatro meses sin Jan", dijo.

"Primero fue la rodilla. Volvió, pero no fue bien y tuvo que volver a parar. Una cosa es su físico y otra es competir, porque lleva cuatro meses sin poder hacerlo y fuera del ritmo. Ojalá todo su esfuerzo y el de los médicos sea positivo y nos pueda ayudar, pero no me atrevo a decir nada", añadió el técnico tras ganar al Bàsquet Girona (97-74).

Por tanto, todo apunta a que el Barça no podrá contar con Jan Vesely el próximo viernes en el cierre de la fase regular de la Liga Endesa en Miribilla contra el Surne Bilbao Basket. Y a tenor de las palabras de Peñarroya y de pose, parece complicado que pueda estar disponible ante Unicaja en cuartos. Sobre todo en el primer partido en Málaga.