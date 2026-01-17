"No puede volver a pasar": Las claves de la abultada derrota del Barça en Madrid

El Barça decepcionó y se apuntó una dolorosa derrota en el segundo Clásico de 2026. El Real Madrid fue superior de inicio a fin y sacó el rodillo para derrotar al conjunto azulgrana por 80-61 tras un flojo partido del conjunto de Xavi Pascual, que se llevó un duro correctivo ante un rival al que derrotó hace dos semanas en Liga Endesa.

El partido de Euroliga fue muy distinto, con los de Sergio Scariolo siendo muy superiores en los dos lados de la pista, cuajando uno de los mejores partidos en lo que va de temporada y apuntándose un triunfo que les permite empatar con el Barça en la clasificación de la competición europea con el mismo balance de victorias y derrotas (14-8).

"Igual que el día ante el Mónaco, no hemos estado al nivel. Una cosa es ganar o perder, pero debemos competir. No puede volver a pasar. Un equipo grande debe aprender a jugar en todas las circunstancias", comentó Pascual tras el choque ante el Real Madrid. Fueron varios los aspectos en los que el Barça pinchó, pero el apretado calendario le da al Barça este próximo domingo (12h CET) la posibilidad de regresar a la senda de la victoria en Burgos, en el penúltimo partido de la primera vuelta de la ACB.

Willy Hernangómez, ante Mario Hezonja / EFE

Mala puesta en escena

El Barça no salió bien al Movistar Arena. Edy Tavares impuso su ley en la zona, y tras siete minutos, el conjunto azulgrana tan solo llevaba cinco puntos anotados, algo que sería premonitorio de las dificultades que encontraría el conjunto azulgrana para anotar. Dio la sensación que al equipo le faltó algo de intensidad en los minutos iniciales, y en un partido ante el Real Madrid, en el que los 40 minutos son importantes, fue un factor decisivo.

Batalla muy desigual en el rebote

Sin Jan Vesely, el Barça dominó el rebote en el pasado Clásico de Liga Endesa (23-37). La presencia del checo para el duelo de Euroliga permitía a Pascual incorporar una nueva arma en esa lucha por el balón, pero el guion cambió mucho respecto al partido de ACB. La batalla tuvo un dominio blanco (36-28) alimentado por el gran concurso de jugadores como Chuma Okeke o Edy Tavares, autores de ocho y seis rebotes, respectivamente. Además, Usman Garuba dio un buen relevo al caboverdiano debajo del aro, y entre los tres '5' azulgranas tan solo capturaron nueve rebotes. Fue una noche más irreprochable en esa faceta para Joel Parra, máximo reboteador azulgrana con siete capturas.

Xavi Pascual, durante el Clásico de Euroliga ante el Real Madrid / EFE

La ansiedad de Punter

Sergio Scariolo movió ficha y apostó por intentar anular al exterior neoyorquino desde el principio del Clásico. Alberto Abalde desesperó a Punter obligándole a lanzar tiros muy complicados y forzados. No lograba entrar en partido el '0' azulgrana, y pese a que no dejó de lanzar, firmó un irreconocible 0/6 en tiros de campo, con únicamente tres puntos logrados desde la línea de personal. Pascual le exculpó tras el partido, pero el Barça cuenta con más recursos en ataque y también en la misma posición.

Noche aciaga en el triple, ocho tiros libres fallados

El talento ofensivo de la plantilla azulgrana hace en muchas ocasiones que los puntos se les caigan de los bolsillos a los jugadores del Barça. El acierto exterior suele ser una de las armas de este equipo, pero a perro flaco todo son pulgas. No salió nada en Madrid, y así lo demuestra el 4/18 desde la línea del triple. 'Toko' Shengelia por partida doble, Nico Laprovittola y Darío Brizuela fueron los autores de los aciertos exteriores del cuadro azulgrana. Además, el equipo se dejó ocho tiros libres, la mitad de ellos errados por Willy Hernangómez.

Ataque espeso, pocas asistencias

El juego coral del Barça permite que las anotaciones sean altas, y a esos tanteos elevados se suele llegar con una importante cifras de asistencias. El ataque azulgrana estuvo gris y poco generoso, repartiendo únicamente nueve pases de canasta, la mitad de las que promedia por partido en Europa. El Real Madrid se fue a más del doble (21), prácticamente calcando los registros del último Clásico ACB.

Darío Brizuela fue el mejor del Barça ante el Real Madrid / EFE

Perdonar al contraataque

Lo lamentó Pascual tras el Clásico. Hubo una sensación de precipitación también tras robar balón, con malas finalizaciones, y en definitiva, desaprovechando puntos fáciles en transición. "Hemos tenido 15 acciones de contraataque y solo hemos metido 4 puntos. La toma de decisiones ha sido mala. El equipo ha mostrado poca reacción. Es un partido para olvidar", repasó el técnico de Gavà sobre ese aspecto.