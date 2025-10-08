Así vive Shengelia sus primeras semanas en el Barça

El pasado 10 de septiembre, Tornike Shengelia todavía se encontraba disputando con Georgia el Eurobasket. Tras haberse 'cargado' a Francia en octavos (70-80) en una de las grandes campanadas del pasado Europeo, 'Toko' no pudo conducir a su selección hacia las semifinales. La Finlandia de Lauri Markkanen les apeó en cuartos, y pese a la decepción lógica en alguien con ese carácter tan ganador, Georgia se despidió del torneo con las sensaciones generales de completar un buen torneo.

Ese contexto sirve para poner en valor el hecho de que el nuevo ala-pívot azulgrana no lleva todavía ni un mes en la capital catalana. Vivió sus primeros minutos en Tarragona, en la derrota del Barça ante el Joventut (80-81) que dejó al cuadro de Joan Peñarroya sin final de Lliga Catalana. También se vistió de corto en el último compromiso de pretemporada que también se saldó con tropiezo en Lleida (74-63).

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / FCBQ

Sus primeros partidos con el Barça en ACB y Euroliga

Ya con el arranque de la Euroliga y la Liga Endesa, Shengelia ya ha completado sus tres partidos con la elástica azulgrana en dichas competiciones, dejando atrás una semana exigente saldada con dos derrotas (Hapoel Tel Aviv y Valencia) y una victoria de prestigio en Atenas frente al Panathinaikos. Ante el cuadro israelí, muy marcado por las personales, el 'Toko' se quedó en ocho puntos. Una cifra que aumentó significativamente en Grecia, anotándole 17 tantos al conjunto de Ergin Ataman.

El georgiano ya ha dado muestras de esa buena capacidad para cargar el rebote, promediando 6 por encuentro en los dos primeros compromisos. El triple no es su mayor virtud, pero ha lanzado con un 40% de acierto desde más allá del 6,75, mientras que la gran debilidad a corregir son los balones perdidos (cuatro vs Hapoel y tres vs PAO). En Liga Endesa, el Barça cayó en el Roig Arena por 93-81, con 10 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, pero de nuevo, con cuatro pérdidas. Tanto Shengelia como sus compañeros tendrán opción de revancha este próximo viernes (20:30h CET) ante el cuadro taronja en Euroliga, y terminarán la semana el domingo, también con oportunidad de 'vendetta', frente al Hiopos Lleida (12/10, 12:30h CET).

Shengelia ante el PAO / PETE ANDREOU

Así están siendo sus primeros días en el Barça

Estos dos partidos tendrán lugar en el Palau, en lo que será la primera toma de contacto, tanto de Shengelia, como del resto de fichajes, con su nueva afición. Un encuentro que el georgiano aguarda con ganas, después de todo el cariño y confianza que ha recibido desde el anuncio de su incorporación. En el Barça están muy contentos con uno de sus nuevos referentes, y que en las primeras semanas ya viene demostrando ese espíritu guerrero que le viene acompañando durante toda su carrera.

Clyburn, un amigo dentro y fuera de la pista

La integración de Shengelia en el vestuario está siendo positiva, algo que también viene facilitado por ese dominio del español, en sus etapas anteriores en el país, y que no supone ninguna barrera para comunicarse con la amplia mayoría del grupo. En estos primeros días, 'Toko' está más unido a Will Clyburn, su antiguo compañero en la Virtus Bolonia, y amigo, tanto dentro como fuera de la pista, con una amistad que también engloba a las familias de ambos jugadores.

Clyburn y Shengelia volverán a compartir equipo la próxima temporada / Virtus Bologna

Un Shengelia que es fan reconocido del Barça, y que en cuanto pudo, ya fue a vivir en primera persona un partido del equipo de fútbol. El jugador subió al Estadi Olímpic Lluis Companys para vivir el partido de Champions contra el PSG, en el que lamentablemente no pudo celebrar la victoria. En esa adaptación al grupo, también está siendo interesante ese reencuentro con dos miembros del staff. Shengelia, formado en las categorías inferiores del Valencia Basket, coincidió en el conjunto taronja con Albert Oliver y Rafa Martínez en el curso 08/09.

Un cumpleaños rodeado de sus compañeros

Fue en Valencia, el pasado domingo, donde Shengelia sopló las 34 velas del pastel de cumpleaños que le regalaron sus compañeros, en una escena habitual con el resto de integrantes del equipo siempre que sus aniversarios coinciden lejos de casa. Pero en definitiva, en el Barça están contentos con su nueva estrella, que si por algo destaca en lo personal, es por su humildad y cercanía. Tras un verano exigente a nivel físico, y con el susto de la arritmia cardíaca a principios de agosto, Shengelia ya se centra únicamente en ofrecer su mejor versión, y empezar a vivir tardes de gloria con la camiseta azulgrana.