Así vive Juan Núñez su cuenta atrás para volver con el Barça

La amarga resaca de la eliminación del Barça en la última Copa del Rey disputada en Las Palmas de Gran Canaria el pasado febrero llegó con otra pésima noticia, como fue la lesión de rodilla de Juan Núñez. En territorio insular, ya sin Nico Laprovittola ni Jan Vesely, Kevin Punter también había caído en combate tras un percance físico con su hombro.

Tras varias semanas de molestias físicas, la rodilla del internacional español dijo basta, y a mediados de marzo, Núñez pasó por quirófano para someterse a una artroscopia para tratar una rotura del menisco externo de su rodilla derecha. El Barça cuantificó el tiempo de baja en seis meses, y a pocos días de cumplir los cinco, el '17' azulgrana encara la recta final de su recuperación.

Núñez vio interrumpida su temporada de debut en el Barça, al que llegó como una clara apuesta de la secretaría técnica tras su buen desempeño en el Ratiopharm Ulm alemán. Uno de los directores de juego más prometedores del baloncesto nacional aterrizaba en la capital catalana tras haber sido seleccionado en la 36ª posición del draft de la NBA.

Sus números en su primer año de azulgrana

En 20 partidos de Liga Endesa y 25 de Euroliga, Núñez calcó registros: 5 puntos y 3,4 asistencias por partido, y un gran encuentro para el recuerdo, como fue su brillante actuación en el OAKA ante Panathinaikos. Ante el campeón de Europa, Núñez se fue hasta los 19 puntos y 21 créditos de valoración, su tope histórico en la competición continental.

El joven base azulgrana, adaptándose a la realidad de ser un jugador de pleno derecho de un equipo de la envergadura del Barça, mostró su calidad dirigiendo la nave azulgrana. Por supuesto, con un margen de mejora importante en facetas como la anotación o el lanzamiento exterior (30% de acierto en Euroliga y 22,5% en ACB), pero con una evolución que todavía se debe seguir consolidando para un jugador que este pasado mes de junio tan solo cumplió 21 años. Y todo ello sin perder de vista esas molestias en la rodilla que condicionaron su juego antes de decidir parar y pasar por el quirófano.

Juan Núñez vivirá su segundo año en el Barça en el que espera seguir con su evolución / Dani Barbeito

Así marcha la recuperación de Núñez

Una vez realizada con éxito la operación, Núñez se puso manos a la obra con la recuperación. Tras la finalización de la temporada, este verano ha sido un fijo en la Ciutat Esportiva, dónde ha alternado trabajo en el gimnasio y ejercicios en pista. Siguiendo las pautas tanto de los servicios médicos como de los preparadores físicos del equipo, la evolución del joven base azulgrana va a buen ritmo, por buen camino, y los plazos marchan según lo estipulado.

El Barça vuelve a la acción el 1 de septiembre, algo antes de esos seis meses de recuperación estipulados. La previsión con Núñez es que durante esos primeros días acabe de completar ese trabajo específico que viene llevando a cabo todo este tiempo. El club azulgrana anunció los partidos que realizará durante la pretemporada, el primero de ellos el 6 de septiembre en Encamp ante el París Basketball.

Juan Núñez, ante Mario Hezonja en un clásico de la pasada temporada / Valentí Enrich

Su vuelta, cada día más cercana

Pero en el Barça no hay ninguna prisa y no van a correr más de lo debido en el regreso de Juan Núñez a las pistas. Será su evolución en los primeros días de pretemporada los que marquen si está disponible para Joan Peñarroya, tanto para los primeros encuentros de preparación, como para la Lliga Catalana, o si toca esperar al inicio de la Euroliga y la Liga Endesa para que el talentoso director de juego regrese a las pistas.