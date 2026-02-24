Virtus Bolonia - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 29 de la Euroliga

Virtus Bolonia y Barça se enfrentan este miércoles 25 de febrero en el Virtus Arena en la 29ª jornada de la Euroliga. El equipo azulgrana quiere recuperar la confianza perdida en Copa, donde cayeron en semifinales ante un Baskonia que resultó campeón. En clave europea, los de Pascual buscan mantenerse en las posiciones de playoffs y hurgar en la herida de los italianos, que llevan tres derrotas consecutivas.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra la Virtus Bolonia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Kevin Punter, ante la Virtus Bolonia / Dani Barbeito

El conjunto azulgrana regresa a la competición europea con ganas de revertir una mala dinámica de resultados. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos para los de Pascual, que están llegando muy justos físicamente al último tramo de la temporada. Sin embargo, las próximas dos visitas a Italia (Virtus y Milano) deben dar ese subidón necesario a estas alturas del curso.

El mayor peligro de la Virtus

La Virtus Bolonia es uno de los rivales más asequibles de la competición. Los italianos acusaron en exceso la marcha de jugadores importantes como Shengelia y Clyburn. Ambos estarán defendiendo el escudo del Barça en la cita de este miércoles. Actualmente, el equipo de Bolonia ocupa la decimoquinta posición en la clasificación, a cuatro victorias de los puestos de play-in.

La mayor amenaza de la Virtus esta temporada es Casey Edwards. El estadounidense es el sexto máximo anotador de la Euroliga, con una media de 17,9 puntos por partido. Además, se trata del cuarto jugador que mete más triples por encuentro (2,8). Un peligro constante desde el exterior que no está siendo suficiente para que el equipo luche por grandes cosas en el Viejo Continente.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE LA VIRTUS BOLONIA

El partido entre Barça y Virtus Bolonia de la 29ª jornada de la Euroliga se disputa en el Virtus Arena este miércoles 25 de febrero a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Virtus Bolonia correspondiente a la 29ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Vamos por M+ (dial 8).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.