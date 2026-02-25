Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - BenficaVirtus - BarçaAlineación Real Madrid hoyDónde ver Real Madrid - BenficaPrestianni UEFAPrestianni MadridMbappéChampions League hoyCastellón - Barça AtlèticCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaPiquéAlcarazVirtus Bolonia - BarçaRivales Barcelona ChampionsDroSorteo ChampionsAchraf violaciónSanción PrestianniPrestianni ViniciusPadre PedriHorarios GP TailandiaGoleadores ChampionsÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezVan der PoelSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge ReyJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

En Directo

EUROLIGA

Virtus - Barça, en directo: Euroliga hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre la Virtus Bologna y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 29 de la Euroliga

Clyburn y Shengelia vuelven al Virtus Segafredo Arena.

Clyburn y Shengelia vuelven al Virtus Segafredo Arena. / DANI BARBEITO

Albert de Gregorio Perpiñá

Barcelona
Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL