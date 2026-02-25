En Directo
EUROLIGA
Virtus - Barça, en directo: Euroliga hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre la Virtus Bologna y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 29 de la Euroliga
1CUARTO | MIN. 10 (20-28)
Falta personal sobre Edwards a falta de tres segundos para concluir el primer cuarto. Convierte los dos el estadounidense.
1CUARTO | MIN. 10 (18-28)
Shengelia en la continuación. Enorme rebote ofensivo para poner a los azulgranas diez arriba antes de terminar el primer cuarto.
1CUARTO | MIN. 9 (18-26)
Otra de Toko Shengelia. Dos más uno para el georgiano, que se nota que está con mucha motivación al jugar contra su exequipo. Ocho arriba el Barça. Pascual ha movido el banquillo: Satoranski, Parra, Brizuela y Fall, a pista.
1CUARTO | MIN. 8 (18-23)
¡Tripleeeeee de Punteeer! Tres de tres desde la larga distancia. 12 puntos ya para Punter en el primer cuarto. Vaya duelo estamos viviendo entre Punter-Edwards.
1CUARTO | MIN. 7 (18-20)
Triplazo de Edwards para ponerse a dos. Como está también la estrella de la Virtus.
1CUARTO | MIN. 6 (15-18)
Respuesta inmediata de Shengelia, que se levantó desde media distancia para anotar dos puntos más. Tiempo muerto en el partido, el primero.
1CUARTO | MIN. 6 (15-16)
Cuatro puntos consecutivos de la Virtus, que están encontrando la puerta atrás con facilidad. Gran acción colectiva que Diouf finalizó para recortar distancias.
1CUARTO | MIN. 5 (11-16)
El Barça está siendo muy efectivo desde la larga distancia. Triple de 'Lapro' para seguir por delante en el marcador.
1CUARTO | MIN. 4 (9-13)
Buena jugada de los locales que termina con un tiro en suspensión de Edwards. En la jugada siguiente, Vesely palmeó un balón en segunda jugada.
1CUARTO | MIN. 3 (7-11)
Como está Kevin Punter. Segundo triple consecutivo para el americano. Necesita el equipo de Xavi Pascual que esté enchufado. Cuatro arriba el Barça.
