Las virtudes y los defectos del juego exterior del Barça

El Barça de basket de la próxima temporada puede llegar a presentar hasta seis rostros nuevos respecto al equipo de esta última temporada. Un nuevo verano, el actual, cargado de cambios para tratar de revertir la mala dinámica en la que se encuentra la sección. Son dos años que se cierran en blanco, sin títulos, algo que no se puede permitir un equipo de la talla del azulgrana, y que obliga a seguir tomando decisiones hasta que el proyecto vuelva a ser ganador.

Hasta el momento, el club ha hecho oficiales las llegadas de Myles Cale y Juani Marcos, que vienen a reforzar, respectivamente, las posiciones de alero y base. El '3' estadounidense no será la única novedad en dicha parcela, ya que Will Clyburn también vestirá de azulgrana el próximo curso, y el anuncio de su fichaje debería producirse en los próximos días. También está cerrado el acuerdo con 'Toko' Shengelia, que hace unos días ya se despidió de la Virtus, y que apunta a ser uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes de este verano.

A la espera de los movimientos finales

Cuatro nuevos nombres a los que hay que sumar seguro un quinto, que llegará para apuntalar el juego interior tras la salida de Youssoupha Fall, y un hipotético sexto, en función de la decisión de futuro que decida tomar el capitán, un Álex Abrines que está llevando a cabo su campus anual en Mallorca, y que en las últimas horas contó con la visita de su compañero Nico Laprovittola. Un 'Lapro' que se encuentra en la recta final de la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de octubre, y que en pocos días se integrará a la convocatoria de la selección argentina para seguir dando pasos hacia adelante con su regreso a las pistas.

En clave mercado, todavía quedan movimientos por producirse, pero a nivel exterior, el Barça ya tiene cerradas las posiciones de base y escolta para la próxima temporada, a la espera de conocer si algún exterior de la cantera acaba siendo el jugador 14 o 15 a disposición de Joan Peñarroya. Seis jugadores en los que se confía para dirigir con éxito la nave azulgrana, y que en SPORT analizamos, tanto sus virtudes como sus puntos débiles, en una nueva exigente campaña que se viene por delante.

Peñarroya deberá confiar de nuevo en Satoransky a pesar de no ser un base determinante como desea el Barça / JAVI FERRANDIZ

Los bases de Peñarroya

En el '1', Peñarroya tendrá a su disposición a Tomas Satoransky, Juan Núñez y Juani Marcos, siendo este último un fichaje para completar la posición de base, que ha rendido a gran nivel estos dos últimos cursos en Girona, y que regresa a la disciplina azulgrana tras desvincularse el año pasado. Tanto 'Sato' como Núñez son dos directores de juego con un físico bastante diferente, pero con muchas similitudes en la faceta ofensiva. Una visión privilegiada en pista, con buen dominio de balón, y con esa capacidad de tratar de encontrar las mejores opciones para sus compañeros. En el apartado defensivo, el base español sufre bastante más respecto al checo, y la amenaza exterior de ambos es una de las grandes debilidades.

Juan Núñez dirige un ataque del Barça ante la atenta mirada de Joan Peñarroya / ACB Photo - Marc Graupera

Con Marcos, el Barça puede tener al base más anotador de los tres. Tiene un buen uno contra uno, dominio de balón y rompe muy bien hacia canasta. Debe mejorar todavía en alguna toma de decisiones, también hay margen a recorrer en defensa, y en su contra, el factor de debutar este curso en Euroliga. Da la sensación de que, si bien es cierto que el club azulgrana se ha cubierto las espaldas con tres bases, en la posición hay demasiadas facetas que se solapan. El Barça no tiene a un '1' con muchos puntos en sus manos al que no le queme el balón en los momentos importantes. En ese sentido, la llegada de Lorenzo Brown encajaba como anillo al dedo, pero finalmente se optó por la llegada de un Juani Marcos al que no debería sorprender que en varios momentos de la campaña sea el primer base para Peñarroya.

Juani Marcos compartirá vestuario con Tomas Satoransky la próxima temporada / ACB Photo - Victor Salgado

Sin novedades en la posición de escolta

No hay caras nuevas en la posición de escolta, y seguramente, libra por libra, el Barça tiene en el '2' a la mejor posición del equipo, y uno de los mejores perímetros del viejo continente. Nico Laprovittola, Kevin Punter y Darío Brizuela vienen de ser los mejores jugadores del equipo azulgrana hace dos cursos en el caso del argentino, y la pasada campaña tanto el neoyorquino como el donostiarra. Este curso deberían volver a recuperar ese papel de ejecutores para garantizar puntos, y en definitiva, gran parte del peso en la anotación recae en sus manos.

Joel Parra, Darío Brizuela y Joan Peñarroya, en el partido de Liga Endesa en Valencia / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Falta por ver como regresa 'Lapro' al ritmo de competición, pero físicamente ha ido respondiendo bien durante toda su recuperación. La 'Mamba Vasca' debe seguir creciendo en la jerarquía del equipo en su tercer curso como azulgrana, una evolución lógica que también debe vivir un Punter bien adaptado a la exigencia de combinar Liga Endesa y Euroliga. Por supuesto, el Barça no tiene en estos tres perfiles a un especialista defensivo, algo que puede pesar viendo también a los bases que hay en el equipo. Tampoco fue la defensa una de las grandes virtudes de la pizarra de Peñarroya la pasada temporada, algo que deberá cambiar este curso si se pretende volver a levantar títulos. Y desde luego, tocar madera para que las lesiones no se vuelvan a cebar con un equipo que acusó especialmente las bajas en sus posiciones exteriores.