Todo lo que no se vio de la destitución de Joan Peñarroya

Joan Peñarroya ya es historia en el Barça. El entrenador egarense fue cesado este pasado domingo tras la cuarta derrota de la temporada en Liga Endesa, la octava en total combinando ACB y Euroliga. Unos números que un equipo de la entidad del azulgrana, por mucha bajada de presupuesto que haya sufrido, no se puede permitir.

En Girona, el descalabro del Barça (96-78) fue absoluto desde el primer momento, con una actuación bochornosa y ridícula, y con el concurso de algunos jugadores rozando el no profesionalismo, que ha quedado eclipsado por la destitución del egarense. Si la plantilla azulgrana no le hizo la cama a su entrenador, poco faltó, siendo superados por un equipo, el de Moncho Fernández, que llegaba al derbi catalán con un único triunfo en Liga Endesa. Tras el de ayer, empata al Barça en la tabla clasificatoria (2-4).

Tomas Satoransky, ante el Bàsquet Girona / ACB Photo - Sergi Gerones

Girona mereció el triunfo desde el principio, y selló la victoria gracias a los 18 puntos de Pep Busquets y al destrozo de la batería exterior sobre los bajitos del Barça. Derek Needham (16), Pepe Vildoza (15) y Otis Livingston (15) firmaron actuaciones destacables. Nico Laprovittola (15), protagonista en el postpartido, y Kevin Punter (12), lideraron la anotación azulgrana.

El teléfono de los ejecutivos del Barça sacó humo

Tras sonar la bocina final, todo hacía presagiar que, a diferencia del año pasado, Peñarroya no iba a salvar su puesto tras caer en Fontajau. De nuevo, los pasillos del pabellón gerundense albergaron cumbres y reuniones con los responsables del baloncesto azulgrana. El teléfono de Josep Cubells sacaba humo, y la aparición de Peñarroya ante los medios de comunicación se hacía esperar.

Joan Peñarroya, desesperado tras el partido en Girona / ACB Photo - Sergi Gerones

Tanto, que se tuvo que 'romper' el protocolo habitual en el que habla el entrenador visitante primero, y fue Moncho el que atendió a la prensa en primer lugar. Mientras, en el vestuario del Barça, más de media hora de charla de Peñarroya con sus jugadores, anticipando el que podía ser su final al frente del grupo. En sala de prensa, y ante un posible anuncio de dimisión, el ya extécnico azulgrana afirmó que se veía con fuerzas para seguir al frente del proyecto, pero la decisión por parte del club, ya estaba tomada.

Duras palabras de Laprovittola

Ante los medios también dio la cara el segundo capitán de la plantilla, un Nico Laprovittola abatido y hundido, al que, seguramente, le jugó en contra su sinceridad y la frustración, al decir que sí que entendería que el Barça decidiese prescindir de Peñarroya. Unas declaraciones que dieron cogieron mucho recorrido a nivel mediático, siendo el segundo tema del día tras el adiós del egarense. Como no podía ser de otra manera, las caras de los jugadores de camino al autocar eran un poema. Nada podía consolar a un Tornike Shengelia con un rostro serio e impasible, que tras 15 partidos mal contados en Barcelona, ha visto como ya ha habido un importante cambio de rumbo en el proyecto por el que ha firmado hasta 2028. La decisión estaba tomada, y solo faltaba el anuncio oficial. Llegó pasadas las siete de la tarde, con un escueto comunicado por parte del club en el que se explicaba que Òscar Orellana, miembro del staff técnico de Peñarroya, asumiría la dirección del equipo a nivel interino.

Tornike Shengelia, junto a su exetrenador, Joan Peñarroya / Valentí Enrich

La tarde/noche fue larga, ya que la cúpula azulgrana debe mover ficha de la manera más rápida posible para cerrar al sustituto de Peñarroya. El calendario no se detiene, y el Barça vuelve a vivir una semana de tres partidos con los compromisos de Euroliga ante el Bayern en Múnich el próximo miércoles (20:30h CET), contra la Virtus en el Palau el viernes 14 en el mismo horario, y el domingo, también en el feudo azulgrana, ante otro rival Euroliga como es Baskonia (19h CET).

Òscar Orellana asume el banquillo del Barça de manera interina / Javi Ferrándiz

¿Regresará Pascual al Barça?

Todas las quinielas apuntan hacia el nombre de Xavi Pascual. Es el favorito, el elegido, pero en el Barça saben que el de Gavá no regresará de cualquier manera, y que desde luego, espera contar con mayores garantías que sus antecesores, un Roger Grimau y un Joan Peñarroya que han terminado ya en la trituradora azulgrana tras la 'brillante' idea de no renovar a Sarunas Jasikevicius en 2023.