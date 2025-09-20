Todo lo que no se vio del debut de Shengelia con el Barça

El 19 de septiembre de 2025 quedará marcado como la fecha en la que Tornike Shengelia debutó en partido oficial con el Barça. El Palau d'Esports Catalunya de Tarragona fue el escenario en el que el ala-pívot georgiano arrancó su andadura como nuevo jugador azulgrana, y el punto de partida de tres años que se esperan exitosos para ambas partes.

No fue el inicio soñado, con la eliminación en la Lliga Catalana a manos del Joventut (80-81), pero el georgiano ya vivió sus primeras sensaciones como jugador del Barça, y ya compartió en cancha los primeros minutos con los que serán sus guerreros estos próximos años. Shengelia los conoció el pasado domingo, cuando aterrizó en el Palau Blaugrana por primera vez. Lo hacía tras descansar algunos días tras el exigente Eurobasket en el que guio a Georgia hasta los cuartos de final, en un Campeonato en el que su país fue capaz de 'cargarse' a España en la fase de grupos y a Francia en los octavos, en una de las grandes campanadas del torneo.

Shengelia fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Georgia ante Francia / FIBA

Recuperado del esfuerzo del Eurobasket

El georgiano llegó a la capital catalana bien de salud, una vez superado el susto de la arritmia vivida a principios de agosto que por suerte quedó en un caso aislado, pero con el trote de haber disputado siete partidos en poco más de 10 días, algo que agota a cualquier deportista. En el caso del 'Toko' uno de los líderes de Georgia, la fatiga y el desgaste fueron más pronunciados. Lo cierto es que como tal, Shengelia todavía no ha participado en un entrenamiento completo con el Barça. El martes estuvo presente en el acto de bienvenida de los nuevos fichajes en el que le tocó atender a multitud de medios de comunicación, entre ellos SPORT. El miércoles hubo sesión de tiro previo al partido de Lliga Catalana ante Morabanc Andorra, el jueves hubo recuperación y el viernes de nuevo tiro antes del derbi ante la Penya.

Tornike Shengelia fue presentado como nuevo jugador del Barça / Valentí Enrich

De hecho no fue hasta esa sesión de lanzamiento del propio viernes en la que el jugador ya le expresó al cuerpo técnico la voluntad de disputar el partido ante el Joventut. Desde el club no se quería correr ninguna prisa en el debut de Shengelia, pero el georgiano ya se veía preparado para disputar sus primeros minutos como azulgrana, por lo que finalmente formó parte de la expedición que puso rumbo hacia Tarragona.

Listo para debutar

Fue de los últimos en bajar del autocar, y su rostro ya mostraba seriedad y concentración. Se marchó a vestuarios junto al resto de sus compañeros, y junto a Will Clyburn presenció en pista parte del segundo cuarto del duelo que disputaron previamente Baxi Manresa y Bàsquet Girona. Lo hizo con una protección habitual en uno de sus brazos y con las bambas de juego, de manera que tan solo quedaba por ver si Joan Peñarroya le iba a dar la oportunidad ya desde el inicio o bien debía esperar en el banquillo.

'Toko' Shengelia, ante el Joventut / FCBQ

El egarense se decantó por la segunda opción, apostando por Miles Norris al '4' de inicio. No tardó mucho 'Toko' en entrar, exactamente en el ecuador del primer cuarto. Tuvo presencia también en el tercer periodo, con un Peñarroya que controló sus minutos para no exigirle demasiado en su primer compromiso con el Barça. En total, unos 10 minutos en los que el '23' azulgrana aportó seis puntos, dos rebotes y dos recuperaciones.

Las palabras de los protagonistas

"Me encuentro bien, estoy feliz de estar aquí y de debutar en este partido", explicó Shengelia al descanso en declaraciones a la televisión con derechos. Por su parte, Peñarroya se mostró esperanzado con lo que le puede dar el jugador al equipo. "Todavía no ha entrenado con el equipo, pero hemos pensado que ante la Penya era un buen momento para aprovechar y que no pasasen más días, que estuviese en pista para interactuar con los compañeros. Ya lo conocemos a 'Toko' y sabemos que nos dará mucho", comentó su nuevo entrenador.

Toko Shengelia disputó sus primeros minutos con el Barça / FCB

Con la eliminación del Barça, tocará esperar hasta el próximo viernes para volver a ver a Shengelia en acción. Será en Lleida, a partir de las 20h (CET), en el último compromiso de pretemporada de los azulgranas en el que se enfrentarán al conjunto de Gerard Encuentra. Un partido en el que el equipo de Peñarroya ya tendrá más rodaje, incluido un Shengelia que ya se quitó la 'espinita' de vivir su primer partido con la camiseta del Barça.