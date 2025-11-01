Todo lo que no se vio de la celebración del Barça tras llevarse el Clásico de la Liga U

El Barça selló un viernes perfecto en su baloncesto con dos victorias de gran nivel que alegraron a la parroquia azulgrana. Will Clyburn anotó un triple 'orgásmico' que silenció el 'infierno' serbio y que sirvió para que Joan Peñarroya y sus jugadores se apuntasen el quinto triunfo de la temporada en Euroliga tras doblegar a Partizán por 76-78.

Un par de horas antes, el Barça derrotó al Real Madrid en el clásico de la Liga U que se apuntaron los de Álvaro Salinas por 81-73. Un triunfo importante para los jóvenes azulgranas, que terminaron con la imbatibilidad de los blancos en la competición. Ahora, ambos equipos están igualados a tres victorias y una derrota. Fue una tarde grande en un Palau que presentó un gran aspecto, con casi 2.000 aficionados que se dieron cita en el feudo azulgrana para ver a los Sayon Keita, Nikola Kusturica o Mohamed Dabone. El joven jugador azulgrana, que cumplió recientemente los 14 años, vivió su primer partido en el Palau.

Mohamed Dabone jugó su primer partido en el Palau / Valentí Enrich

Una gran conexión con el Palau

Un pabellón que ya conoce de sobras Dabone por la multitud de sesiones que ha completado bajo las órdenes de Peñarroya, y en el que fue uno de los más reclamados por el público para hacerse una fotografía. Antes de ese momento, los jugadores del Barça conectaron a la perfección por un Palau que contó con la presencia de 'Dracs' y 'Sang Culé' para alentar a los jóvenes talentos del club.

El partido cumplió con las expectativas generadas, y tras la bocina final, los jugadores del Barça estallaron de júbilo dirigiéndose hacia los grupos de animación para entonar con ellos los habituales cánticos que acompañan al primer equipo. Un triunfo frente al conjunto blanco celebrado también por Josep Cubells y Jordi Trias, presentes en el Palau para presenciar el clásico. Una de las interioridades de la celebración, y que pudo vivir SPORT en primera persona, fue el momento en el que Oriol Filbà, autor de cinco puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias en el choque, atendió a este diario. No se lo pusieron fácil sus compañeros, que decidieron ponerse justo delante de él para tratar de desconcertarle y ponerle nervioso.

Las palabras de Oriol Filbà

"Estamos muy contentos por la victoria, ha sido un partido muy complicado peleado hasta el último cuarto. La renta final que hemos cogido de 10 puntos nos ha permitido sacar distancias. Estoy muy contento con el trabajo del equipo y le quiero dar las gracias a la afición, ha sido espectacular y una sensación inexplicable", comentó Filbà. Tras hacer la valoración del partido, el jugador nos fue presentando uno por uno a los miembros del equipo que había logrado derrotar al Real Madrid.

Daniel González, eufórico tras el triunfo ante el Real Madrid / FCB

"Empezamos por Dani, el cachondo y el veterano del equipo", comentó sobre Daniel González, que ya debutó la pasada temporada bajo las órdenes de Joan Peñarroya y que finalmente sigue un curso más en el baloncesto formativo azulgrana. "A este ya lo hemos visto en el primer equipo, es increíble, te las coge de todos los lados", comentó Filbà sobre un Sayon Keita que se fue hasta los 14 puntos y seis rebotes frente a los blancos. A su lado estaba Mohamed Dabone, con el que tuvo palabras de cariño: "el unicornio, mucha proyección y es increíble, me encanta jugar contigo", comentó.

"Este es un luchador, se rompió los cruzados hace un año y aquí está, ha vuelto mejor que nunca", dijo Filbà sobre Eric Montaner al que le dedicó todo el grupo un emotivo aplauso. Y sobre Nikola Kusturica, que también ha debutado ya este curso con el primer equipo, Filbà lo tuvo claro: "este es un gracioso, es un personaje, ¿tienes algo qué decir? No, no, respondió tímidamente el serbio". El siguiente en atender a SPORT fue el 'coach', un Álvaro Salinas que no podía esconder su alegría y satisfacción tras el importante triunfo frente al Real Madrid. "Estoy muy feliz por la manera en la que hemos conseguido la victoria. Hemos disfrutado mucho de todo lo que se ha montado y lo único que queríamos era poder hacer un muy buen partido, estar sólidos y jugar como equipo. Creo que lo hemos conseguido y estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos", desveló.

Álvaro Salinas, técnico azulgrana, junto a Mohamed Dabone / Valentí Enrich

Un Salinas que en cuanto regresó hacia el vestuario se llevó una sonora ovación de sus jugadores. Ya cuando salieron del pabellón, más allá de los familiares, todavía quedaba gente esperando por las últimas fotos. En definitiva, el Barça cerró un viernes de mucha alegría, con pleno de triunfos, y una de esas jornadas de 'subidón' tan necesarias para la afición azulgrana.