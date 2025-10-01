Los viejos pecados que volvieron a condenar al Barça en la Euroliga

Un debut para olvidar. El primer partido del Barça en la Euroliga 25/26 se saldó con un claro suspenso tras la derrota a manos del Hapoel Tel Aviv por 103-87 en un marcador que reflejó un pobre rendimiento defensivo del cuadro azulgrana en su puesta de largo en la competición europea.

Después de una primera parte competida (51-45), Joan Peñarroya y sus jugadores no supieron frenar el talento ofensivo del cuadro israelí. El equipo de Dimitris Itoudis fue un vendaval, y tras anotar 31 puntos en el tercer cuarto, entró al último con 82. Hubo una ligera relajación del Hapoel que permitió al Barça acercarse algo en el marcador, pero la remontada no fue real en ningún momento y finalmente el conjunto azulgrana regresó a Barcelona con más de un centenar de puntos encajados y con malas sensaciones.

Clyburn, la gran nota positiva del Barça

De hecho, pareció que el partido correspondía a la pasada temporada por la cantidad de errores que se repitieron y que recordaron al Barça de la 24/25. El equipo vivió del talento de un inspiradísimo Will Clyburn, la gran nota positiva del encuentro en clave azulgrana, con una primera gran noche europea en la que sumó 23 puntos y capturó siete rebotes para 30 créditos de valoración.

Will Clyburn cuajó un gran partido ante Hapoel tel Aviv / Twitter: @Fcbbasket

Pero el estadounidense estuvo demasiado solo en la parcela ofensiva. Nico Laprovittola (6), Darío Brizuela (5) o Tomas Satoransky (5) no vivieron su tarde más anotadora, mientras que Tornike Shengelia, que terminó con ocho puntos, se vio muy condicionado por las personales.

Muy blandos protegiendo el aro

El Hapoel tuvo un 61% de acierto en el tiro de dos puntos, y eso habla de lo mal que protegió el Barça su aro. Tanto Willy Hernangómez como Yousoupha Fall se volvieron a mostrar muy blandos en la pintura. Peñarroya tan solo le dio 12 minutos al pívot español tras sufrir en la situación de bloqueo y continuación. Dan Oturu (18 puntos, 9/10 en TC) hizo estragos.

Vasilije Micic, ante Tomas Satoransky y Willy Hernangómez / Euroleague

Willy terminó con un único punto, mientras que Fall aportó seis, si bien es cierto que el senegalés, con sus más de dos metros y 20 centímetros sigue sin intimidar en defensa y solamente fue capaz de capturar un rebote. Por suerte, y después de muchos meses de espera, se volvió a ver a un Jan Vesely que recordó a la mejor versión del pívot de Ostrava. Todavía con mucho rodaje por delante, el '6' azulgrana ya dejó muestras de su calidad y de esa icónica suspensión a media distancia. Terminó la contienda con 13 puntos y un interesante seis de nueve en lanzamiento de dos puntos.

Pobre defensa exterior

En el triple, el equipo de Itoudis también estuvo inspirado, por encima de 54% de acierto. Vasilije Micic y Antonio Blakeney estuvieron muy acertados también con el acierto exterior, y en el debut de Myles Cale en la Euroliga, al estadounidense ya le quedó claro que debe subir sus prestaciones y mostrar esas virtudes defensivas que hicieron que el Barça se decantara por su incorporación. Anoche, fue el peor azulgrana en el apartado estadístico del +/-, con un preocupante -21.

La derrota en Sofía no deja de ser un tropiezo lógico para un equipo que todavía está asimilando muchas de las novedades que presentan para este curso. Pero tan cierto es eso, como que el Barça ha perdido los últimos tres partidos que ha disputado contando el de Lliga Catalana ante la Penya y el amistoso en Lleida. Tropiezos en los que las sensaciones no fueron positivas. Tras el desempeño en las dos últimas temporadas, el equipo está obligado a darle motivos a la afición para volver a reengancharse. Y desde luego, ante el Hapoel, se quedaron muy lejos de lograrlo.