Un viejo discípulo de Jasikevicius, al asalto del Palau

El Barça se enfrenta este jueves (20:30h CET) al Zalgiris Kaunas en la sexta jornada de la Euroliga. El cuadro azulgrana buscará el cuarto triunfo continental de la temporada ante un conjunto lituano que se impuso en sus tres primeros partidos de la competición continental, pero que cayó derrotado por partida doble la semana pasada ante Estrella Roja (88-79) y Olimpia Milano (78-89).

Estos primeros cinco partidos de Zalgiris están siendo los primeros de Tomas Masiulis al frente del equipo. El lituano tomó el relevo de Andrea Trinchieri en el banquillo, y por el momento, la andadura va por buen camino: líderes en su liga con un balance de cuatro victorias y una derrota, y mismo balance de triunfos y tropiezos que el Barça en Europa (3-2).

Masiulis, un discípulo de Saras

El nombre de Tomas Masiulis puede sonar como desconocido para el gran público, pero lo cierto es que es un viejo conocido para la afición azulgrana. Se trata de uno de los asistentes de Sarunas Jasikevicius en su etapa como entrenador del Barça.

Masiulis aterrizó en la capital catalana junto a Saras en 2020. Heredaron el proyecto de Svetislav Pesic que había incorporado piezas como las de Nikola Mirotic, Cory Higgins, Álex Abrines o Brandon Davies, y que no ganó ningún título, en un curso clausurado con la fatídica ACB de la burbuja que se perdió ante Baskonia con una canasta final de Luca Vildoza.

Su trayectoria en el Barça

A aquel Barça de la 20/21 llegaron de inicio Nick Calathes, más algún movimiento durante la temporada como el de Leo Westermann, tras el intento de traición de Thomas Heurtel, o el refuerzo de lujo de Pau Gasol en ese rodaje del de Sant Boi para disputar los Juegos Olímpicos de Tokyo. Aquel primer año con Jasikevicius y Masiulis al frente del equipo, el Barça ganó Copa y ACB. En el segundo, se revalidó el título copero en Granada, mientras que en el tercero y último, el equipo se llevó la Liga Endesa.

Masiulis, el primero a la izquierda, tomará el puesto de Jasikevicius ante el Zenit / FCB

Etapa exitosa en Estambul

Con la salida de Jasikevicius del equipo y la apuesta por Roger Grimau, Masiulis también se marchó del Barça, pero pocos meses después, Fenerbahçe contrató a Saras, y su inseparable ayudante también hizo las maletas hacia Estambul. En dos cursos en Turquía, Masiulis conquistó Liga y Copa turcas en 2024, y el triplete en 2025, con la consecución tan ansiada de su primera Euroliga como entrenador.

Tomas Masiulis, entrenador de Zalgiris / Zalgiris

Ya alzó la Euroliga en el 99

Un título que el lituano ya conquistó como jugador en 1999, como jugador del Zalgiris. En aquel equipo había jugadores de la talla del exbaskonista Saulius Stombergas o de George Zidek, exjugador del Real Madrid, y Zalgiris logró una de las grandes gestas del deporte lituano derrotando en la final a la Kinder Bolonia por 74-82.

Ahora, Masiulis, que ha caído de pie en Kaunas, vuelve a verse las caras ante un Barça al que dirigió en aquel partido de Euroliga disputado en San Petersburgo en 2020 y que Jasikevicius se perdió por covid. El conjunto azulgrana tratará de evitar que el lituano salga victorioso del Palau, mientras que Masiulis tratará de que Sylvain Francisco, Nigel Williams-Goss o Moses Wright vivan una buena noche en el feudo azulgrana.