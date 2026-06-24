Vida extra o muerte para el Barça en la final de la Liga Endesa

El todo o nada para el Barça. A partir de las 20h (CEST), el Palau Blaugrana acoge el cuarto partido de la final de la Liga Endesa ante un Valencia Basket que hoy puede celebrar el alirón del título si consigue profanar de nuevo el templo culé.

Lo intentará evitar de todas las maneras el conjunto de Xavi Pascual, que tiene máxima confianza en empatar la serie a dos victorias para viajar al Roig Arena y tratar de levantar el territorio taronja una nueva Liga Endesa, algo que no se produce desde 2023.

Xavi Pascual, junto a sus jugadores / Valentí Enrich

Lejos de la mejor imagen en los dos últimos partidos

Las sensaciones mostradas por el Barça en los dos últimos partidos de la final no han sido, ni mucho menos, las más optimistas. No hubo segundo partido en Valencia, con los de Pedro Martínez sacando el rodillo para empatar a una la serie (102-75), mientras que hace menos de 48 horas, los azulgranas fueron capaces de levantar 18 puntos de desventaja (53-71) para lograr un empate a 73 que no se pudo consumar con el triunfo final.

El cansancio comienza a hacer mella en la veterana plantilla del Barça, cuya experiencia debe ser clave para tratar de poner la igualada en la eliminatoria. Desde luego, el ritmo vertiginoso de los valencianistas no ayuda, y tampoco el rendimiento de un Jean Montero al que no están pudiendo frenar. El exterior dominicano, que se fue hasta los 29 puntos, seis asistencias y cinco rebotes para 37 créditos de valoración en el tercer partido, promedia 24 tantos por duelo en la final, y amenaza con cumplir el objetivo de ganar la Liga Endesa antes de marcharse al Olympiacos este verano.

Joel Parra trata de taponar a Jean Montero / Valentí Enrich

Toca igualar la batalla física

Para poder soñar con alargar la final, el Barça debe igualar como sea la batalla física. En el segundo y tercer encuentro, Valencia Basket se fue por encima de los 40 rebotes (42 en ambos encuentros), y este pasado lunes, la diferencia fue de +16 para los de Martínez: en rebotes ofensivos, los taronja se fueron hasta las 14 capturas. Las rotaciones de Valencia son cortas, con unos tres-cuatro minutos de los jugadores en pista a máxima intensidad, algo que les permite ir al límite en defensa, incluso a veces, casi al margen del reglamento.

En el último cuarto, Neal Sako cometió personal cuando quedaban siete minutos y 34 segundos para el bocinazo final. Los árbitros no volvieron a señalar ninguna más al conjunto visitante en el periodo, mientras que el Barça realizó cinco en todo el cuarto. La presión y la intensidad es una de las grandes virtudes de Valencia Basket, ¿pero de verdad no cometieron ninguna otra personal?

Nico Laprovittola, ante Valencia Basket / Valentí Enrich

Toca afinar la puntería exterior

El Barça necesitará también recuperar la puntería desde el triple, ya que en el segundo (19%) y tercer (26%) partido de las finales, la efectividad exterior estuvo lejos de un nivel óptimo. Además, Kevin Punter y Will Clyburn acumulan siete y ocho puntos, respectivamente, en los dos últimos duelos, y el conjunto azulgrana necesita la mejor versión de ambos para soñar con alargar la final hasta el próximo sábado.

Todo ello en un Palau Blaugrana que registró uno de los mejores ambientes del último lustro este pasado lunes, y que hoy aspira, como mínimo, a igualar la misma atmosfera vivida en el tercer asalto de la final. Se espera un lleno en el feudo culé, en un partido que, pase lo que pase, servirá de despedida para jugadores como Jan Vesely, Tomas Satoransky, Willy Hernangómez o el propio Xavi Pascual, antes de marcharse a Dubai. Toca un último esfuerzo para que la esperanza de cerrar el curso con un título siga viva.