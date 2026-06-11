Vida extra para Joan Peñarroya en el Partizán

Joan Peñarroya y su Partizán de Belgrado siguen vivos en las finales de la Liga Adriática. El técnico egarense, que llegó a la capital serbia tras ser destituido por el Barça, y para hacerse cargo del equipo tras la dimisión de Zeljko Obradovic, ha ido completando con éxito la temporada liguera hasta llegar a la final.

Tras eliminar al Bosna en los cuartos de final y al Estrella Roja en 'semis', Peñarroya y sus jugadores se citaron con el Dubai Basket en la eliminatoria por el título. Los de Emiratos Árabes también luchan por la ABA League antes de arrancar el nuevo proyecto que liderará Xavi Pascual a partir del próximo curso.

Joan Peñarroya y Xavi Pascual, en el Barça-Partizán de Euroliga / Gorka Urresola

Todavia con Aleksander Sekulic en el banquillo, después de que el seleccionador esloveno se hiciese cargo del equipo tras el despido de Jurica Golemac, Dubai, que cuenta con el factor pista en la serie, arrancó de manera inmejorable el asalto a la que sería su primera liga adriática.

Dubai hizo los deberes en casa

En el Coca-Cola Arena de Dubai, los locales se llevaron los dos primeros encuentros de la serie (99-93 y 86-81), de manera que se plantaron en la capital serbia con un primer match-ball para alzarse con el título.

Peñarroya, con Carlik Jones, Bruno Fernando e Isaac Bonga / X (TWITTER)

Pero el Belgrado Arena registró uno de esos ambientes característicos en las mejores citas de Euroliga, con más humo de costumbre ante los nervios y la inquietud de la afición local. Y Partizán no falló.

El Partizán de Peñarroya no se rinde

Los de Peñarroya se apuntaron el partido con una victoria holgada (84-70) sustentada por un gran primer cuarto (23-10) del que Dubai no se pudo rehacer. Fue un partido mucho más igualado del segundo al último, pero esa ventaja obtenida por los serbios en los 10 minutos iniciales acabó dictando sentencia.

Carlik Jones y Bruno Fernando terminaron cada uno con 15 puntos, y rozando las dobles figuras: el exterior repartió ocho asistencias, mientras que el exjugador del Real Madrid capturó ocho rebotes. En Dubai, Mfiondu Kabengele y Davis Bertans terminaron con 17 tantos cada uno, con el ala-pívot letón anotando cinco triples. El exazulgrana Justin Anderson estuvo discreto, con cuatro puntos y tres rebotes.

Carlik Jones, ante el exazulgrana Justin Anderson en las finales de la Liga Adriática / Twitter: @PartizanBC

La próxima cita es este viernes a partir de las 20:00h (CEST). Dubai vuelve a tener 'match-ball' para hacerse con la ABA League, mientras que Partizán buscará forzar el quinto y definitivo partido, que tendría lugar en Emiratos. Lo intentarán los jugadores del cuadro serbio y un Joan Peñarroya que, hace unos días, se apuntó desde 'Mozzart Sports' que renovará su contrato hasta 2028 gracias a su gran trabajo esta temporada, y que liderará el proyecto del próximo curso.