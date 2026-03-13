Baloncesto
La victoria del Madrid y las derrotas de Barça, Valencia y Baskonia dejan así la clasificación de la Euroliga
La competición europea avanza hacia el final de la fase regular tras la disputa de la jornada 31
El Barça cayó hasta la décima posición en la clasificación de la Euroliga tras perder en el Palau ante Hapoel Tel Aviv por 75-80.
El cuarto tropiezo consecutivo en la competición europea del equipo de Xavi Pascual, sexto en los últimos siete compromisos, ha hecho que el cuadro catalán se haya despeñado por la tabla, y actualmente ocupa el último lugar que da acceso a los puestos de Play-In.
La próxima semana, el equipo de Pascual visitará el Roig Arena para medirse a Valencia Basket, otro rival de la parte alta de la tabla. Será el jueves 19 de marzo a partir de las 18h (CET).
El Real Madrid, único equipo español que ganó
En cuanto al resto de equipos de la Liga Endesa, el Real Madrid alcanzó en la tabla clasificatoria al Valencia Basket. Los de Sergio Scariolo se impusieron al cuadro taronja por 96-79, y ambos conjuntos tienen un balance de 20 victorias y 11 derrotas. Los blancos son terceros, mientras que el equipo de Pedro Martínez es cuarto.
Por su parte, Kosner Baskonia no pudo sumar la victoria en su visita al Dubai Basket. Los de Paolo Galbiati cayeron por 100-94 en un partido disputado en Sarajevo por la Guerra en Oriente Medio. Los vitorianos son penúltimos en la clasificación con un balance de nueve triunfos y 22 tropiezos.
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