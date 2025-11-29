Víctor Sada: "Siento que tengo una deuda pendiente con el Barça"

La vida de Víctor Sada (1984, Badalona) siempre ha estado ligada al baloncesto. Su trayectoria, casi siempre de la mano del Barça, le ha llevado a defender la elástica azulgrana durante nueve temporadas (2003-2006 y 2008-2014), y también a iniciar su carrera en los banquillos. Arrancó en 2018 de la mano de Ferran Anguera en el Cadete B, y también fue ayudante en el Junior y en el filial tanto de Mateo Rubio, como de un Roger Grimau con el que dio el salto al primer equipo el verano de 2023.

La estancia de Sada en el staff del senior azulgrana se alargó un curso más, el 24/25, en el que trabajó junto a Joan Peñarroya. Dos temporadas cargadas de dificultades cerradas en blanco, y que le han generado unas 'heridas' de difícil cura por ese sentimiento tan profundo por el Barça y por una exigencia en la sección que se ha perdido en estos últimos cursos.

El contrato de Sada con el Barça expiró el pasado verano, y Albert Oliver llegó desde Gran Canaria para reemplazarlo en el cuerpo técnico de un Peñarroya que ya es historia en el club. Ahora, a la espera de nuevos proyectos profesionales, Sada visita la redacción de SPORT para repasar su trayectoria en el equipo estos últimos años, y también para echar la vista atrás hacia una carrera en la que la Euroliga de 2010 luce en un palmarés exitoso y envidiable.

¿Cómo te trata la vida?

La verdad es que muy bien, un poco liberado, el estrés se ha ido... bueno, estrés, tampoco no vivía estresado, pero ahora tengo un poco más de tiempo para mi familia, para los amigos, para mis aficiones... Estoy viendo mucho baloncesto, disfrutándolo desde la parte más fuera porque estoy sin equipo y la verdad es que muy bien, muy feliz.

¿Cómo vives la pausa profesional que te está tocando vivir estos meses?

No soy una persona de esas que se fustigan con las cosas 'teóricamente' malas que te pasan en la vida, sino al revés. Estoy disfrutando del momento, sabiendo que ha habido cosas muy buenas y no tan buenas en el pasado, que las que hay ahora son buenas y que las que vendrán serán aún mejores.

¿Qué competición estás siguiendo más?

Estoy viendo más Euroliga. No veo mucha NBA, pero estoy en un grupo de amigos que les gusta mucho baloncesto, que tenemos una fantasy, entonces haces un poco el tonto. ACB también viendo mucho, sobre todo, a los amigos que todavía juegan. Por ejemplo, a Ricky lo sigo muchísimo y también por el Barça. Y Euroliga, sobre todo, porque es donde hay un nivel muy grande, mucho físico, grandes entrenadores, y ahí se puede aprender muchísimo.

Víctor Sada visitó la redacción de SPORT para repasar su trayectoria en el Barça / Dani Barbeito

Acabaste el pasado verano tu vinculación con el Barça, terminabas contrato. ¿Cómo se produjo ese adiós del Barça?

Llevaba bastante tiempo en el Barça, la cantera. Estuvimos con Roger Grimau y Xavi Beltrán, que subimos juntos al primer equipo. Estos dos años en el primer equipo estuve con Roger y con Joan Peñarroya. Acababa contrato y se me dijo que no se contaba conmigo por un tema de estructura del staff. Yo me lo tomé, evidentemente, de la manera correcta, siempre he dicho que soy una persona que va de cara, que intenta no tener problemas con nadie, que explica las cosas tal como son, que intenta dar su máximo. Y la verdad es que han sido dos años duros porque el Barça tiene que ganar siempre y entonces no hemos ganado nada. Ha sido duro en este aspecto y en otros también, pero he intentado disfrutar de cada momento en estos dos años, y cuando se me dijo que no seguía este año, pues aceptando cómo es la vida.

¿Esperabas esa decisión del club?

Siempre he sido una persona que ha vivido el momento. Este año pasado, pese a que fue duro en cuanto a resultados, en cuanto a dinámica de grupo, en cuanto a no acabar de encajar todas las cosas, daba mi máximo, mi 100%, mi calidad al beneficio del grupo y nunca pensé en más allá. ¿Si me lo esperaba? Pues como durante el año estaba pensando más en la causa que estaba haciendo, no lo pensé en ningún momento. Sí que es verdad que luego analizando, tal vez, en algún momento, pensándolo hacia atrás, podía pasar, ¿no? Pero ya te digo, como no le doy más importancia de la que tiene, tampoco me importa mucho.

Cerraste tu trayectoria como jugador en 2018, y desde entonces habías desarrollado toda tu carrera en la base azulgrana y dos temporadas en el primer equipo...

Muchas veces digo que he tenido mucha suerte de poder estar muchos años en el Barça. No es como mi casa, sino que es mi casa, porque he vivido y soy un culé de toda la vida, mi familia y todo mi entorno siempre ha sido del Barça. Entonces es una suerte haber podido disfrutar de estos años en la cantera del Barça, con los chavales, con gente con mucha energía. Estoy contento de haber estado en el Barça, y me siento como que tengo que darle algo más al Barça después de estos dos años que no conseguimos ganar nada, desde mi humilde posición de ayudante, pero dándolo todo, siento que le debo algo al Barça, en cuanto a títulos, buena dinámica...

Roger Grimau y Víctor Sada llegaron de la mano al primer equipo azulgrana / FCB

¿Qué recuerdas del primer año, junto a Roger Grimau, en ese ascenso al primer equipo? Entiendo que sustituir a Sarunas Jasikevicius y su staff no era algo sencillo...

Subimos con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar. Y la verdad es que sin haber ganado nada, que al final lo más importante en el Barça es ganar y tener una identidad y trabajar al máximo, creo que hicimos lo mínimo que tiene que estar en el Barça, que es llegar a finales. Llegamos a la final de la Copa y se nos escapó por poco. Luego tuvimos esos cuartos de final contra Olympiacos con un quinto partido en el Palau que podía haber caído de nuestro lado. Y luego a partir de ahí ya la cosa bajó y no se pudo sostener. Llegamos a semifinales y el Madrid nos barrió. Recuerdo un grupo unido que a partir de perder el quinto partido Olympiacos costó un poco más sostenerlo.

¿Cambió mucho la situación el año pasado con Joan Peñarroya?

Bueno, que haya un cambio de entrenador cambian las maneras de trabajar, las dinámicas, los valores, cada entrenador principal da su toque personal y las cosas cambian. Sí que es verdad que el grupo de jugadores se mantuvo bastante, hubo fichajes nuevos y todo, pero evidentemente la dinámica es diferente. Yo intenté dar el máximo y mi experiencia de muchos años en el Barça, de intentar a la que ves unos patrones saber que pasan unas cosas. Si ves esto, si lo hacemos de esta manera, puede ayudar a crecer, y si lo hacemos de esta otra manera, pues iremos para abajo. Una cosa que me ha salido siempre sola que es el pensar en el equipo. El ego de uno mismo lo tienes que dejar aparte y ponerte al servicio del equipo. Fue un año más complicado que el anterior, no ganamos nada y tampoco conseguimos el éxito que todos queríamos. Pero bueno, son aprendizajes que uno coge. Y ya como jugador, mi inicio de trayectoria, tuve unas vivencias similares que me ayudaron a crecer. Y creo que sobre todo este último año como ayudante del Barça me ayudará también a mí a crecer y ver las cosas para ir mejorando poco a poco.

Entiendo que uno de los grandes handicaps del curso pasado, con tantas lesiones, fue el de no poder acudir al mercado de fichajes. ¿Lo entendiste?

Hay dos maneras de verlo, como jugador o como entrenador, porque como jugador al final cuando pasaba esto, pues pensabas que tenías mucha más responsabilidad, sabes que vas a tener más minutos y tienes que jugar mucho mejor. En cambio, la vertiente de entrenador es más diferente porque, aparte de que tienes que dar mucho más, al menos como ayudante, tienes que estar pensando en más cosas, cómo ayudar, cómo tapar algunas deficiencias porque tienes menos jugadores. Lo veo como un reto, no como una excusa. Mi manera de verlo es "bueno, estos jugadores faltan, no pasa nada. Tenemos otros, ¿no?" Es evidente que con lesiones es mucho más difícil jugar de manera sostenida. También tenemos la cantera, gente joven con muchas ganas, con mucha energía como Dame Sarr que nos ayudó muchísimo y también otros jugadores. Históricamente, ha costado sacar a jugadores al primer equipo, pero en esos momentos donde hay tantas lesiones y por lo que sea no se puede fichar, siempre puedes tirar de gente de abajo que tiene mucha ilusión para tirar para adelante.

Víctor Sada, junto a Joan Peñarroya / Valentí Enrich

¿Qué pensaste cuando el club decidió destituirlo, has podido hablar con él?

No, no he hablado nada con él y al final son decisiones que se han tomado ahora igual que las que se tomaron anteriormente con respecto a mi situación o respecto a otros momentos. Son decisiones de club que se toman para un beneficio del grupo. Yo siempre he dicho con gente, te lleves mejor, peor, normal o lo que sea, siempre le deseo lo mejor a todo el mundo. Jugadores con los que he jugado que luego se van a otro equipo siempre he tenido una relación excelente por mi parte. Luego no sé si por la otra parte ha habido la misma relación, pero siempre deseo lo mejor a la gente que no sigue en un sitio. Sin duda, habrán sido momentos duros para el equipo, para Joan (Peñarroya), para los jugadores, y empezar una temporada así no es del agrado de nadie. Como culé, también lo sufría y no me gustaba para nada que el grupo en el que tengo mucha gente con mucho cariño ahí dentro, no le fuera bien.

¿Con qué te quedas de esas dos temporadas en el banquillo del primer equipo azulgrana? ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje?

Sin querer sonar muy elocuente, me quedo con dos cosas. Hacer las cosas bien no es tan difícil, aunque parezca que es difícil o que se pueden poner muchas excusas, pero en un club como el Barça tienes muchos recursos y muchas cosas para hacer las cosas bien y no es tan difícil. Creo que si se tienen las cosas y los valores claros se puede conseguir porque lo he vivido como jugador y en muchos entrenadores tanto en el Barça como en el Girona y en los sitios donde he estado me han ayudado muchísimo y no es tan difícil. Y luego lo que te decía, de estos aprendizajes, de saber las cosas que no se tienen que hacer para que las cosas vayan bien. Cuando no tienes éxito tienes que ver las cosas que no has hecho bien. En mi caso, pues "esto no lo hecho bien, o en esta cosa no ayudé, tengo que mejorar esto, esto tengo que dar un poco más, esto dar un poco menos".

¿Qué destacas de la plantilla del Barça y de eso que se ve y no se ve en el vestuario?

Sobre todo que tienen muchas ganas de que las cosas salgan bien. Los jugadores, sobre todo, y parte del staff también, evidentemente. Y muchas veces esperan que las cosas cambien para poder hacer las cosas bien. Los jugadores necesitan ayuda, guías, líderes, herramientas para poder llegar a buen puerto. La autocrítica es muy importante y yo me considero culpable de que las cosas no hayan ido bien, y los jugadores también lo sienten eso. Esta temporada no ha empezado bien, pero se puede revertir y los jugadores tienen la esperanza de trabajar bien y trabajar mucho para que las cosas salgan bien.

Albert Masnou, subdirector de SPORT, saludando a Víctor Sada durante su visita a la redacción / Dani Barbeito

De esas dos campañas en el Barça, ¿qué jugador te sorprendió más?

Como lo tuve en la cantera y le cogimos mucho cariño, te diría Dame Sarr. Me veía muy reflejado en él y las cosas que le estaban pasando, ¿no? No irse a una universidad estadounidense, pero sí que veía un proceso parecido en cuanto a joven, a mucha hambre, además de tener él muchísimo talento. Cuando hubo todas las bajas y al final no hubo más remedio que jugara, dio un nivel muy grande. Intenté ayudarle lo máximo posible. Y luego, en cuanto a jugador del primer equipo, son todos muy profesionales, muy buenas personas. Te diría Tomas Satoransky, también teníamos muy buena relación porque habíamos coincidido al jugar en contra.

Víctor Sada trata de frenar a un jovencísimo Tomas Satoransky, durante un Barça - Cajasol / SPORT

Se ha hablado mucho de algunos intercambios de palabras 'polémicos' de Willy Hernangómez con algunos entrenadores... Tú has vivido sus dos primeras temporadas en el Barça, ¿qué nos puedes decir de él?

Con Willy y con cualquier jugador, siempre digo que es como una relación de pareja, hay momentos muy bonitos, menos bonitos, hay discusiones, hay momentos en que discrepas en cuanto a hacer las cosas... El entrenador principal y el jugador son iguales, pero sí que hay momentos en que el entrenador tiene que estar un poco más por encima cuando el jugador está por debajo o al revés. Incluso a veces el jugador está a un 'nivelón' que el entrenador tiene que bajar un poco. Con Willy hay que saber apretarle en los momentos que tienes que apretarle y otros en los que tienes que saber jugar. El primer año tuvimos una situación tensa con él, pero al día siguiente, como soy una persona que va muy de cara, fui a hablar con él, nos dijimos las cosas a la cara, "oye, tenemos que ir juntos por el mismo camino" y al final las cosas ahí se solucionan y se puede mejorar. Mi relación con Willy es buena, pero al final estamos trabajando y si a alguien le estás metiendo la bronca, no te lo tienes que tomar como algo personal.

Ahora ha regresado al club Xavi Pascual, con el que coincidiste en aquellos brillantes años en los que se ganó la Euroliga. ¿Qué te parece su vuelta?

Cuando pasa el tiempo y recuerdas tiempos pasados, si lo que te viene de inicio son buenos momentos, es que en global fueron momentos muy buenos. Con Xavi, los recuerdos que tengo son muy buenos. La verdad es que estuve en una etapa, al menos yo, unos seis años y fueron años de mucho éxito, de mucho crecimiento. Al final, las etapas acaban y no se acaban como uno querría, pero, al final, el global es excelente. Le deseo lo mejor como culé en esta nueva etapa como persona que ha estado con él luchando por un mismo objetivo.

Víctor Sada y Xavi Pascual, en una foto de archivo durante sus años en el Barça / Josep Maria Arolas

¿Cómo era la relación con Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, y como ha quedado la relación con ellos tras tu salida del club?

He intentado siempre separar mucho cuando estás focalizado en el baloncesto y luego fuera del baloncesto. Una cosa es la relación personal que tienes con una persona y la otra es cuando estás trabajando o estás implicado en un proyecto. Tanto Juan Carlos como Mario son dos personas que no se meten mucho en lo que estaba haciendo el staff, aunque tienen implicación directa y están muy encima. Pero la verdad es que yo no he tenido ningún problema. Al revés, les agradezco la confianza que tuvieron en mí. Desde que estuve en cantera hasta llegar al primer equipo y la verdad es que yo solo tengo buenas palabras.

¿Qué representa en tu vida el Barça?

Son muchos años ya viviendo o pensando en Barça y es un sentimiento que no se puede explicar. Leí como que alguien que es de fuera es difícil que esto lo entienda y para mí es un sentimiento que lo llevo dentro desde que soy pequeño y que lo intento inculcar como puedo y como sé. Para mí es un sentimiento único y no sé si puede sonar mal, pero que poca gente podemos sentirlo de esta manera porque lo hemos mamado desde pequeños.

Entiendo que uno de esos momentos especiales fue levantar la Euroliga en París en 2010. Qué recuerdas de aquel triunfo, de los días previos, la Final Four, la celebración...

Cuando te vas al pasado, porque han pasado 15 años ya, solo te viene una sonrisa, un "hostia que bien nos lo pasamos". No era un trabajo, era un sentimiento, una ilusión de trabajar todos juntos para un objetivo concreto. Entonces, con toda la gente que estuvimos, el club estaba encarado hacia un mismo objetivo. No había divergencias, ni malos rollos, y aunque luego perdimos 0-3 la ACB ante Baskonia, ese año fue increíble. Desde las relaciones en la pista, fuera de la pista, con la gente de staff... Al final dices, "estos son los ingredientes que se necesitan para que las cosas puedan tener éxito". Muchas veces con Ricky Rubio, con Jordi Trias, hablamos de esos años y cuando hacemos comidas juntos, no paramos de sacar anécdotas de esos años y la verdad es que me viene un momento de felicidad absoluta. Lo que pasa que también a la vez me viene un momento de tristeza porque digo, "coño, ha pasado muchísimo tiempo" y esto hay que conseguir repetirlo adaptándonos a los tiempos modernos.

Jordi Trias, Ricky Rubio y Víctor Sada celebrando la segunda Euroliga ganada por el Barça / VALENTI ENRICH

¿Hay alguna anécdota de aquellos días que se pueda recordar?

Hay tantas con tantos jugadores... Podría estar aquí hablando horas porque estaba Jaka Lakovic, Basile, N'Dong, Fran Vázquez, Juan Carlos Navarro y las timbas que hacíamos de póker cuando viajábamos fuera, Pete Michael, Lorbek, Terence Morris... Es tan importante el equipo... Y al final no quiero decirte ni una anécdota, que al final hay miles, sino que creo que ese equipo, esas personas, tanto el staff como los jugadores, íbamos a muerte el uno con el otro. Con el paso del tiempo, con cualquier persona que me pueda cruzar o que pueda hablar de esa época, queda eso, amigos, gente buena, gente de corazón. Me quedo con el sentimiento bueno de estas personas.

¿Hablaba Pascual de que él en su cabeza imaginaba volver al Barça en algún momento. Quizá está muy reciente, ¿pero tienes tu un pensamiento similar?

Ahora con más experiencia, porque cuando era jugador no pensaba tanto, actuaba mucho más. Esto es muy importante también, no pensar en exceso en lo que puede venir, sino actuar más en lo que puedes hacer en el ahora para que luego venga lo que sea. Lo que me debo centrar ahora es en actuar ahora, seguramente el año que viene en poder estar ayudando a alguien para conseguir objetivos bonitos y divertidos. Y lo que tenga que venir vendrá. Evidentemente, últimos dos años donde no se ha conseguido ningún título en el Barça, me siento como que puedo dar algo más de mí para poder ayudar al equipo a conseguir algo. Si tiene que venir alguna cosa, vendrá, pero no depende de mí.

¿Cómo ha quedado tu relación con tu afición del Palau Blaugrana?

Cuando eres jugador eres mucho más protagonista. Tu influencia es mucho mayor cuando estás en la pista con los aficionados y sientes mucho más el 'caliu'. Entonces, mucho más fácil como jugador que ahora como entrenador y encima como entrenador ayudante. El Palau al máximo no se puede explicar, es un sentimiento. Entonces, a los aficionados y aficionadas, espero que puedan, ahora en el presente o en el futuro, disfrutar de títulos y de algo bonito. Mi relación desde la parte de ayudante es diferente, pero siempre esperaba dar el máximo para que pudieran disfrutar. Xavi Pascual, en sus últimas declaraciones, espera que los aficionados puedan volver a disfrutar ganando, que es lo más importante en el Barça. La palabra ganar, como que se había olvidado durante mucho tiempo y ahora se ha vuelto a poner encima de la mesa el ganar, que es lo más importante junto con la identidad y cómo llegas a ese punto.

¿Víctor, y ahora qué?

Este pasado verano pudo salir alguna cosa, pero era algo más difícil, en el extranjero y un poco más rocambolesca. Entonces, mis opciones que yo ya he dicho es poder ser entrenador ayudante de máximo nivel, ya sea a ACB, Euroliga, o en algún sitio así, o de primer entrenador, si surgiera alguna opción de más empezando un poco más por abajo. Tengo la ilusión, sobre todo el año que viene, poder hacer alguna de estas opciones con gente que tenga ganas también de construir algo bonito.