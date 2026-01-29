Vezenkov y Bartzokas, los enemigos del Barça en el regreso de Clyburn

Partido de los grandes para el Barça este jueves en el infierno de La Paz y la Amistad de El Pireo contra Olympiacos (20.15 horas). Con un partido menos, el cuadro heleno suma 15 victorias (a una de los azulgranas) y ha sufrido las mismas derrotas (ocho).

Aunque ambos cuentan con un buen colchón sobre la undécima plaza (del séptimo al décimo jugarían el 'play in'), la realidad de la Euroliga más igualada de la historia es que el Valencia Basket es séptimo con nueve derrotas, tan solo una más que catalanes y atenienses

Clyburn, a punto

Olympiacos llega en una dinámica excelente tras enlazar cuatro victorias seguidas ante Bayern (95-80), Partizan (66-104), Maccabi (100-93) y Anadolu (68-74). Eso sí, el pasado 12 de diciembre cayó por 95-85 en el Palau en un sensacional partido de Will Clyburn con 28 puntos (7/10 en triples) y +33.

¡Qué gran noticia la vuelta de Will Clyburn! / DANI BARBEITO

Precisamente el estadounidense es la gran noticia de la semana con su regreso a los entrenamientos. Tras perderse los últimos 14 partidos, el ex del CSKA Moscú y de la Virtus supone un refuerzo de lujo ya de cara a la visita a Olympiacos y deja a Juan Núñez como único lesionado del equipo.

Bartzokas, el jefe

El fichaje de Georgios Bartzokas por el Barça en el verano de 2016 gozaba del consenso general. Campeón de la Euroliga en 2013 con Olympiacos, el ateniense venía de forzar el quinto partido en cuartos con el Lokomotiv Kuban ruso y era uno de los más cotizados de la Euroliga.

Bartzokas, un gran técnico que no funcionó en el Barça / VALENTÍ ENRICH

Sin embargo, no resultó. Los blaugranas cayeron en semifinales en la Copa del Rey ante el Valencia (67-76), acabaron fuera de los play-off de la Euroliga (undécimos) y los 'taronges' volvieron a ser verdugos en cuartos en la Liga Endesa. Tenía otra campaña firmada, pero el club le rescindió el contrato.

No fue ni mucho menos el único culpable en el penúltimo curso en activo de Juan Carlos Navarro, con fichajes tan extraños como los de Petteri Koponen, Jonathan Holmes, Joey Dorsey o un Tyrese Rice que era capaz de lo mejor y de lo peor.

Vezenkov, el líder

El Barça fichó al chipriota de nacimiento Sasha Vezenkov en 2015 procedente del Aris Salónica a punto de cumplir 20 años y no tuvo paciencia con el greco-búlgaro. Tres temporadas después, el ala-pívot se marchó Olympiacos hasta 2023 y al año siguiente regresó tras un curso en Sacramento Kings.

Vezenkov, con el Barça ante Unicaja / EFE

El internacional búlgaro es una de las estrellas de la Euroliga por segundo curso seguido en su segunda etapa en El Pireo, capaz de hacer daño en el perímetro y cerca de la zona. En el pasado promedió 19,8 puntos, 6,6 rebotes y +23,7; en el actual está en 19,4 puntos, 6,7 rebotes y +23,4.

Más figuras

El pívot serbio Nikola Milutinov está brillando con 11,3 puntos, 7,7 rebotes (líder de la Euroliga) y +19,8. El 'big three' lo completa Tyler Dorsey, un estadounidense polivalente que valora +15,2 con 16,6 puntos. Además, los galos Ntikilina y el talentoso (y fallón) Fournier con apenas un 33% en triples, Donta Hall, Walkup y un Tyrique Jones recién llegado del Partizan.

Milutinov y Vesely, el curso pasado en el Palau / EFE

Habría que citar a Shaquielle McKissic, quien acaba de volver de una lesión y promedia 10 minutos con 2,2 puntos y +2,5 de valoración. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta pese a lo poco que cuenta en su sexta campaña en el club? Pues... porque el Barça se le da bien; el curso pasado anotó 10 puntos en El Pireo y 11 en el Palau y en la 22-23 se fue 16 como local.