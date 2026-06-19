El vestuario del Barça, entre la alegría y la humildad tras la histórica victoria ante Valencia Basket

El Barça regresó a media mañana al Roig Arena tras la épica e histórica victoria de anoche ante Valencia Basket (112-113) en un encuentro decantado en la prórroga. A ella se llegó tras una de las canastas de la temporada en Europa, como fue el triple apoteósico de un Will Clyburn al que no le tembló el pulso.

El alero estadounidense terminó el encuentro con 21 puntos y cinco triples, la mayoría de ellos en los momentos más delicados de partido para el conjunto de Xavi Pascual. A Clyburn le secundó un gran Nico Laprovittola, eterno, y que se fue hasta la veintena de puntos siendo una auténtica pesadilla para el conjunto de Pedro Martínez.

Will Clyburn, tras el primer partido de la final ante Valencia Basket / ACB Photo - José Manuel Casares

Vuelta al Roig Arena

El equipo hizo una sesión de una hora para recuperar energía y para tratar de corregir aquellos aspectos que el Barça necesitará mejorar si quiere apuntarse el segundo punto de la eliminatoria. Tomó la palabra Juani Marcos, uno de los nombres propios del conjunto azulgrana en este tramo final de campaña. El base rosarino explicó esos aspectos que necesitan contener del rival para volver a optar a la victoria.

"Al final es un ritmo muy alto en el que ellos juegan, pero tenemos que tratar de controlarlo un poco. Tenemos un plan en el que tenemos que cambiar algunas cosas, corregir, pero de cara a eso yo creo que es un ritmo en el que tenemos que tratar de imponer nosotros, con nuestro juego, para tratar de resistir a esos arreones que tienen al contraataque, a esos triples en transición, que son cosas que nos hacen mucho daño", explicó un Juani Marcos que también desveló como ha sentado en el vestuario el primer triunfo ante el equipo taronja.

Las palabras de Juani Marcos

"Estamos contentos, al final sabemos que es solo un partido, tenemos el 1-0, pero todavía la serie es larga y tenemos que estar preparados de cara a lo que va a ser el próximo partido, porque va a ser muy duro. Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante. Tenemos que estar preparados desde el minuto uno, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados y le permitimos jugar a ellos, que encontraran mucho el ritmo. Así que tenemos que cambiar esa parte y sabemos que es solo un 1-0 y es vital estar concentrados", comentó el director de juego azulgrana.

Juani Marcos, en una atención a los medios durante la final de la Liga Endesa / ACB Photo - David Grau

Y ese mensaje de cautela y respeto por el rival es el que impera en el vestuario del Barça. El equipo celebró la victoria por la manera en la que había ido el partido, y el ambiente de felicidad reinó en la pista una vez sonó el bocinazo final.

Cautela azulgrana pese al 0-1

Ahora bien, tanto Jan Vesely como Kevin Punter llevaron la voz andante en el centro de la pista, instaurando el mensaje de que tan solo se lleva un punto en la eliminatoria, y que todavía quedan muchas batallas para ganar. Un mismo discurso que se viene viviendo durante todo el play-off, tanto en cuartos como en 'semis', y que tan buen resultado ha generado hasta el momento.

Jan Vesely y Kevin Punter, tras el partido ante Valencia Basket / ACB Photo - José Manuel Casares

El equipo disfrutará esta tarde de algunas horas libres, y mañana por la mañana volverá a pisar el Roig Arena en la última sesión previa al segundo partido de la final (20h CEST). Valencia Basket está herido, y el Barça es consciente que el equipo de Pedro Martínez saldrá a por todas para empatar la serie. Ahora bien, la sensación de que el conjunto azulgrana no tiene suficiente con el 0-1 se respira entre los jugadores culés, por lo que la batalla del segundo asalto se anticipa igual o más épica que la vivida en el primer encuentro.