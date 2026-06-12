Vesely, profesionalidad con mayúsculas hasta el final

Si alguien había llegado a pensar que Xavi Pascual dejaría que pasasen las últimas semanas sin más, es que no conoce en absoluto al técnico azulgrana. El de Gavà veía en los entrenamientos cómo los lesionados se recuperaban y en su foro interno no renunciaba a pelear por el título en la Liga Endesa.

"Esta semana tenemos a la plantilla al completo", dijo entre líneas en la rueda de prensa en la que anunció que no seguiría en el Barça la próxima temporada. Dicho y hecho. El cuadro azulgrana remontó los cuartos de final contra el UCAM Murcia, ya manda por 2-0 en 'semis' ante La Laguna Tenerife tras el 97-89 del jueves y este sábado tendrá la primera oportunidad para sellar el pase a la final.

Una situación similar la está viviendo Jan Vesely (36 años). Cuando se sucedían los rumores sobre posibles ofertas tentadoras e incluso se especulaba con una posible continuidad en el Barça, el pívot checo salió a la palestra para anunciar que colgará las zapatillas cuando acabe la temporada.

Jan Vesely fue clave en el segundo partido / FCB

¿Por qué? Principalmente por temas físicos. El interior sigue siendo muy importante cuando las molestias y los dolores le permiten desplegar su arsenal ofensivo, pero en la pasada temporada y en la actual ha sufrido demasiados contratiempos que le han hecho perderse partidos y jugar 'tocado' otros.

Pocos recuerdan que Vesely era un 'saltarín' en sus primeros años, con una potencia física que recordaba a la del exazulgrana Fran Vázquez. Las rodillas y la espalda ya no son las mismas con el paso de los años, por lo que el checo ha tenido la inteligencia de ir adaptando su juego a sus condiciones.

Para ello, fue creando un 'tirito' marca de la casa de cuatro-cinco metros desde la zona frontal o desde el lateral que ha ido perfeccionando de dos maneras. Por una parte, mejorando sus porcentajes; por otra, alejándose cada vez más hasta convertirse en una amenaza en el triple.

"Son muchos años de trabajo, de repetir los tiros, de ir dando medio pasito pequeño para atrás", comentó a SPORT meses atrás en el vestuario tras anotar un triple clave en la Euroliga. Es una muestra de su profesionalidad y de su compromiso. Él necesita ser útil y, donde no llega el físico, está la cabeza.

¿Alguien pensaba que Vesely bajaría los brazos? Al igual que sucede con Xavi Pascual, el ex del Fenerbahçe se dejará la piel hasta el último segundo para despedirse lo mejor posible de un Barça al que llegó en 2022. El pívot se resiste a irse con una Liga Endesa como único bagaje y su segundo partido de semifinales fue excepcional.

En tan solo 18 minutos, el azulgrana anotó 19 puntos con un magistral 8/9 en tiros de dos, 0/1 en triples y 3/4 en tiros libres, dos rebotes ofensivos, dos defensivos, cuatro faltas recibidas y +23 de valoración. Además, tuvo como perfecto escudero al renacido Fall (16 puntos, seis rebotes y +20) en una gestión perfecta de Xavi Pascual. Por cierto, ni un minuto jugó Willy Hernangómez.