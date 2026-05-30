BALONCESTO
Vesely, con la mira en los play-offs: “Quiero darlo todo y ayudar a ganar al Barça”
El Barça tiene un duelo comprometido este domingo ante el Valencia Basket (19.00) y necesita el triunfo en el Palau para iniciar la lucha por el título con ventaja de pista
El Barça cerrará este domingo la temporada regular con un encuentro aplazado ante el Valencia Basket, debido a su presencia en la Final Four de la Euroliga, y con el Barça necesitado de la victoria para acabar tercero y arrancar el play-off ante el ASISA Joventut con la ventaja de pista.
Jan Vesely, en los últimos compases de su carrera tras anunciar su retirada unas semanas atrás, tiene muy claro que quiere empezar los play-offs en casa y eso pasa por superar al Valencia Basket en el Palau este domingo.
“Es importante empezar los play-offs en casa, ante nuestro público, vamos a darlo todo y seguro que la atmósfera que vivirá el Palau será increíble, como siempre y nos sentimos preparados para el reto”, decía el pívot checo, que regresó al equipo con la victoria ante el MoraBanc Andorra (95-100).
"Lo vamos a luchar"
“Es un gran partido para nosotros y lo vamos a luchar”, decía en declaraciones a los medios de club. “Toda la temporada está sucediendo lo mismo, tenemos que jugar de manera agresiva, jugar un baloncesto rápido y estar preparados”.
El pívot tiene claro como pueden frenar al conjunto de Pedro Martínez. “Hemos de reducir el juego que les gusta que es correr mucho la pista, porque les encanta ese estilo de juego rápido y estamos preparados para jugar contra ellos”, aseguró
Llega un momento importante para Vesely, consciente que está viviendo los últimos coletazos de su extensa y fructífera carrera profesional. “En mi mente ya tenía claro lo que iba a hacer mucho antes de anunciarlo y desde ese momento me saqué toda la presión de encima y mi objetivo es disfrutar de mis últimos encuentros con la misma mentalidad de siempre"
"Quiero darlo todo en los play-offs, el cien por cien en los partidos que restan y ayudar al equipo a ganar”, dijo a modo de mensaje personal. “Esa ha sido mi mentalidad en toda mi carrera y quiero acabar de la misma manera”, finalizó.
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