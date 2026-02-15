Dónde ver el Barcelona - Baxi Manresa de la Liga Endesa hoy por TV, online y en directo

Barça y Baxi Manresa se enfrentan este domingo 15 de febrero a las 17:00 horas (CET) con motivo de la vigésima jornada de la Liga Endesa. A pesar de las dificultades vividas estas últimas semanas para el equipo de Xavi Pascual, los azulgranas buscan una victoria que los mantenga en la parte alta de la clasificación, donde actualmente son cuartos clasificados con 13 victorias y 6 derrotas.

El duelo de este domingo será el último examen para el Barça previo a viajar a Valencia para disputar la Copa del Rey. Xavi Pascual ha acusado las múltiples lesiones en su plantilla este tramo de temporada, aunque sigue pendiente de si podrá contar con Tomas Satoransky, Kevin Punter y Jan Vesely para el primer torneo de 2026. El derbi catalán contra el Baxi Manresa llega en un momento oportuno con la posibilidad de coger confianza antes del torneo copero.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / EFE

El Palau Blaugrana recibirá a un equipo manresano que quieren sumar una victoria que les permita seguir distanciándose de las posiciones de descenso a Primera FEB. El equipo dirigido por Diego Ocampo llega con ganas a Barcelona, pues son tres triunfos en las últimas cuatro temporadas en las visitas del equipo manresano al Palau, la última el pasado curso por 92-103 en un partido disputado el 2 de febrero de 2025

En Liga Endesa, Hugo Benítez (12,1) y Retin Obasohan (11,6) son dos de los máximos anotadores del Baxi Manresa, aunque Diego Ocampo no podrá contar con ellos por lesión. Pauly Paulicap también será baja por un contratiempo físico. Álex Reyes lidera la anotación manresana en ACB con una media de 12,1 puntos por partido. En el partido de la primera vuelta, el Barça asaltó el Nou Congost por 62-89.

¿Dónde ver el Barcelona - Baxi Manresa de la Liga Endesa hoy por TV y online?

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Baxi Manresa correspondiente a la vigésima jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Baxi Manresa a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.