Dónde ver el Barcelona - Baskonia de Euroliga hoy por TV, online y en directo

Barça y Baskonia se enfrentan hoy viernes 19 de diciembre en la 17ª jornada de la Euroliga. Después de acumular cuatro triunfos consecutivos en la competición europea, el conjunto azulgrana busca una victoria frente al cuadro vitoriano que les permita empatar con Hapoel Tel Aviv en la parte más alta de la clasificación.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Baskonia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça busca esta noche alargar a ocho la racha de victorias consecutivas combinando ACB y Euroliga. La segunda etapa de Xavi Pascual al frente del equipo ha arrancado de manera prácticamente inmejorable, y por el momento cuenta con un único borrón en su partido de debut, y aquella ajustada derrota por la mínima ante Anadolu Efes (74-73).

El Barça vuelve a sonreír con Xavi Pascual / DANI BARBEITO

Los líderes del Barça en Europa

Desde entonces, siete partidos y siete triunfos, el último el pasado martes en París, tras derrotar al conjunto francés por un cómodo 69-85. Un partido en el que Kevin Punter (21) y Will Clyburn (19) volvieron a liderar la anotación azulgrana, bien acompañados por un gran Darío Brizuela, autor de 18 puntos. El alero estadounidense es el máximo anotador del Barça en Europa, con 14,5 puntos de media por partido, seguido de cerca por el escolta neoyorquino, que promedia 14.

Para el encuentro ante el equipo vitoriano, Pascual tiene las bajas confirmadas de Juan Núñez y Tornike Shengelia, mientras que Nico Laprovittola apunta a regresar a las pistas tras varias semanas de ausencia por lesión. Por su parte, la participación de Jan Vesely, que se hizo un esguince en el tobillo el pasado fin de semana, es una incógnita y no se decidirá hasta momentos antes del partido.

Así llega Baskonia al Palau

El Barça llega a la cita segundo en la clasificación, con un balance de 11 victorias y cinco derrotas. Delante, tendrá a un Baskonia que ocupa la 15ª plaza con seis triunfos y diez tropiezos. El equipo de Paolo Galbiati llega al Palau con la voluntad de alargar su buen momento en Europa, ya que el pasado miércoles derrotaron en casa a Mónaco por 85-73.

Luwawu-Cabarrot celebra uno de sus triples en la cara de Giedraitis. / ACB

Timothé Luwawu-Cabarrot es, de largo, el máximo anotador de los baskonistas en Euroliga, con una media de 19,7 puntos por encuentro, siendo el segundo máximo anotador de la competición tan solo por detrás de Nadir Hifi , de París Basketball (19,9). Hasta el momento, Baskonia no sabe lo que es ganar fuera de casa en Euroliga en lo que va de campaña, con siete derrotas en las siete visitas que han llevado a cabo.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE BASKONIA

El partido entre Barça y Baskonia de la 17ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este viernes 19 de diciembre a partir de las 20:30h (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Baskonia correspondiente a la 17ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.