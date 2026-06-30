Las 'ventanas' servirán de escaparate para un Willy Hernangómez sin destino

Willy Hernangómez vive este martes el último día del contrato por tres temporadas que firmó con el Barça en el verano de 2023, tras una larga negociación con tanteo incluido del Madrid. Lo que se vendió como una 'bomba' resultó ser un 'petardo'.

El club apostó con fuerza por el madrileño por su doble condición de cupo y de supuesto jugador diferencial. Y, cuando se habla de que hay telarañas en la caja de las secciones, habría que recordar que fichó por unos 12,5 millones de euros en tres años.

A la hora de buscar responsabilidades, la principal cabeza visible tiene que ser Juan Carlos Navarro. Cuando se pone tanto dinero en una operación, es lógico pedir culpables cuando los resultados están tan por debajo de lo esperado.

Chus Mateo sigue confiando en Willy Hernangómez / X / BALONCESTO ESPAÑA

Recién llegado de los Pelicans de Nueva Jersey, Willy Hernangómez no cuajó con Roger Grimau e incluso tuvo un detalle feísimo al espetarle que le quedaban "dos telediarios". Con Joan Peñarroya tuvo luces y sombras para acabar incluso por detrás de Fall en las rotaciones de Xavi Pascual.

Con el técnico de Gavà pareció levantar la cabeza a finales del año pasado, pero fue un espejismo. Lento de piernas en la defensa del bloqueo directo frontal y muy flojo en líneas generales en todas las tareas defensivas, el Barça respira deportiva y económicamente tras una operación nefasta.

El pívot sigue sin equipo y esta semana tendrá dos oportunidades, ya que Chus Mateo lo citó para los duelos ante Dinamarca y Georgia que cerrarán la primera fase de clasificación para el Mundial de 2027. Con los azulgranas Darío Brizuela y Joel Parra, España se medirá este jueves a los escandinavos en la Caja Mágica (19 h) y visitará el domingo a los caucásicos (17.30 h).

"No tengo nada claro qué voy a hacer. Estoy muy ilusionado y feliz por la oportunidad de formar parte de 'La Familia' a las órdenes de Chus (Mateo). Me lo tomo como una oportunidad y un momento para disfrutar", dijo tras el primer entrenamiento.

Su futuro se ha relacionado recientemente con el Baskonia, un equipo que suele tener problemas para completar los 'cupos'. Incluso se habló del Madrid de un Sergio Scariolo que podría ser destituido este mismo martes. Era una 'voutade'. El segundo pívot más caro de la Euroliga tras Tavares sigue sin equipo.