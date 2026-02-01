Venganza, revelación y Copa en el horizonte: el gran examen del Barça ante UCAM Murcia

Este fin de semana ha arrancado la segunda vuelta de la Liga Endesa. Tras confirmarse los ocho equipos que disputarán la próxima Copa del Rey (Real Madrid, Valencia, Barça, Baskonia, UCAM, Unicaja, Joventut y Tenerife), la carrera de fondo hacia el playoff no se detiene. Dichos conjuntos lucharán por estar en las próximas eliminatorias por el título liguero, pero el camino es largo, y la igualdad de la competición se puede traducir en movimientos pronunciados en la tabla clasificatoria.

En clave Barça, Xavi Pascual y sus jugadores empiezan la segunda mitad de la temporada ACB afrontando una visita muy exigente al UCAM. El partido en el Palacio de los Deportes de Murcia siempre es complicado para el equipo rival: hasta la fecha, el equipo de Sito Alonso ha disputado ocho encuentros ligueros solventados con un buen balance de seis triunfos y tan solo dos tropiezos.

Otra gran temporada de Murcia en ACB

Finalistas en 2024, hablar de UCAM como el equipo revelación en la primera vuelta de la Liga Endesa sería injusto. Pero lo cierto es que el cuadro murciano está recordando más al de hace dos temporadas y no tanto al del curso pasado, y esa quinta posición que ocupan actualmente reflejan que son el mejor equipo de la competición después de los cuatro de Euroliga.

Sito Alonso es toda una institución en Murcia gracias a su gran trabajo con el UCAM / ACB Photo - Fermín Rodríguez

Alonso, que se volverá a ver las caras contra un Barça al que entrenó en los primeros meses de la temporada 2017-2018, está sacando petróleo de una plantilla bien compensada en la que cada uno cumple a la perfección con sus roles asignados. Sander Raieste y Emanuel Cate, con 6,4 rebotes de media por partido, se encuentran en el Top 5 de mejores reboteadores de la Liga Endesa.

Una línea exterior con mucha pólvora

Acostumbrados al liderazgo en puntos de Dylan Ennis, David DeJulius (15,5) y Michael Forrest (12,5) superan al canadiense, que este curso está en 11 tantos y medio por duelo. Los dos exteriores estadounidenses tienen mucha pólvora en sus manos, con un acierto exterior cercano al 40%.

David DeJulius, Dylan Ennis y Michael Forrest son las referencias ofensivas de UCAM Murcia / ACB Photo - Javier Bernal

Más allá de esas virtudes ofensivas, conviene regresar a la faceta reboteadora, la gran debilidad del Barça en la derrota del pasado jueves en el Pireo ante Olympiacos. Pascual y sus hombres se medirán al segundo equipo más reboteador de la Liga Endesa (39,7 por partido), y que lidera el ranking en rebote defensivo (27). Es un aspecto que deberá vigilar con especial atención el cuadro catalán, que llega a Murcia siendo el segundo peor equipo en rebotes en ACB, con casi siete capturas totales menos por duelo (32,8).

Las claves de Brizuela para lograr la victoria

"Queremos empezar la segunda vuelta con mucha fuerza. Deberemos igualar su nivel físico y frenar su contragolpe. Es un posible rival en la Copa y será una toma de contacto interesante", comentó en la previa Darío Brizuela en declaraciones recogidas por el club azulgrana.

Darío Brizuela, en el partido de Liga Endesa ante UCAM Murcia / ACB Photo - Eric Alonso

Y es que, si Baskonia cumple con los pronósticos y derrota a Dreamland Gran Canaria en el partido aplazado de la primera vuelta, los murcianos serían los rivales del Barça en el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey del próximo viernes 20 de febrero (21h CET). En caso de que los insulares derroten a los vitorianos, Barça y UCAM se podrían ver las caras igualmente en la Copa en una hipotética eliminatoria de semifinales. Por lo tanto, una prueba de fuego y un examen que se podría repetir en 20 días mal contados, en el que Pascual y sus jugadores buscaran vengarse del asalto murciano al Palau de la primera vuelta (78-81).