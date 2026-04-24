Vencer o morir para el Barça en Mónaco

El Barça afronta esta tarde, a partir de las 19:30h (CET), el partido más importante en lo que va de temporada. Xavi Pascual y sus jugadores visitan al Mónaco en la final del Play-In de la Euroliga, con el último billete para el Playoff de la competición europea en juego. El equipo azulgrana está a 40 minutos de conseguir la clasificación para unos cuartos de final en los que espera el potente Olympiacos. Pero en caso de derrota en la Salle Gaston Medecin monegasca, el cuadro catalán se despediría de manera prematura del torneo.

El Barça regresa al Principado con buenas sensaciones y con muchas ganas de cambiar la mala dinámica de resultados que acumula ante el equipo de Manuchar Markoishvili. Al fatídico recuerdo de la eliminación en el quinto y definitivo partido del Playoff de la pasada campaña, se le añaden los dos tropiezos de la presente temporada: 74-90 en el Palau y 93-86 en la Gaston Medecin hace un par de semanas.

Tomas Satoransky y Alpha Diallo, en un Barça - Mónaco de Euroliga / Gorka Urresola

Solo ocho jugadores disponibles en el Mónaco

Pero la gran actuación llevada a cabo ante Estrella Roja el pasado martes permite ser optimista de cara al trascendental duelo de esta tarde. El Barça firmó una actuación muy sólida ante los serbios, especialmente en defensa. Y ese nivel exhibido en la parte trasera de la pista se anticipa clave para desactivar el talento ofensivo que tiene un Mónaco que sobrevive estas últimas semanas únicamente con ocho jugadores disponibles en convocatoria.

Una situación que, lejos de ser un problema, ha hecho que los jugadores del conjunto monegasco den un paso al frente y ofrezcan su mejor versión para lograr el contrato más ventajoso posible de cara al próximo curso ante la incertidumbre económica del club. Son varios los jugadores del Mónaco, que podrían estar ante su último partido de Euroliga con el equipo del Principado, y uno de ellos es un Mike James al que se le vincula con el Barça.

Mike James podría ser uno de los rostros nuevos del Barça la próxima temporada / Euroleague

Mike James, la gran amenaza que podría vestir de azulgrana el próximo curso

El base estadounidense sigue sin dejar dudas a nivel deportivo, y llega a la cita promediando 16,7 puntos por partido, encontrándose entre los 10 máximos anotadores de la competición. Además, el de Portland es el segundo máximo asistente del torneo, con 6,5 asistencias por encuentro que le consolidan como un perfil élite tanto en anotación como en dirección de juego. Ante el Barça, ha promediado 17,5 tantos y tres asistencias en las dos ocasiones en las que se han medido este curso.

El Mónaco llega a la cita tras haber perdido ante Panathinaikos (87-79) el pasado martes en la primera oportunidad que tuvieron para lograr el pase al playoff. Un partido, el del OAKA, en el que James se fue hasta los 25 puntos. Su buena relación con Pascual, cuando ambos coincidieron en el conjunto ateniense, le podría traer a Barcelona la próxima campaña. Eso sí, con el expediente de incidentes extradeportivos que acumula el jugador en su ya larga y dilatada trayectoria europea, su fichaje sería una operación de mucho riesgo.

En manos de Punter y Clyburn

En clave azulgrana, el Barça volverá a necesitar una noche más las mejores versiones de sus referentes. Kevin Punter y Will Clyburn llegan a la 'final' con excelentes sensaciones tras haber anotado 22 puntos cada uno en el triunfo ante Estrella Roja. El alero dejó un primer cuarto para el recuerdo anotando los seis primeros triples que intentó en el primer cuarto. El acierto exterior del de Detroit fue clave para conseguir una importante renta en el electrónico que el Barça ya no soltó, de manera que volver a firmar un gran inicio puede ser una de las claves para que el Barça regrese a la capital catalana con el pase para el playoff.

Will Clyburn, en un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

Llega la hora de la verdad, la de los valientes. No valen los errores y cualquier fallo se puede pagar carísimo. El Barça se prepara durante todo el año para afrontar partidos de la máxima exigencia como el que disputa esta tarde. Y solo vale ganar para que el sueño europeo se mantenga vivo y para que Pascual y sus jugadores no se despidan del torneo antes de lo previsto.