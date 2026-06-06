Vencer o morir: el Barça se juega en Murcia el pase a las 'semis' de la Liga Endesa

Todo o nada. El Barça afronta esta noche (21h CEST) un partido a cara o cruz en la visita al UCAM Murcia en el tercer y definitivo encuentro de cuartos de final del play-off de la Liga Endesa. La victoria clasificaría a Xavi Pascual y a sus jugadores para las semifinales del campeonato, mientras que un tropiezo volvería a suponer el fin de la temporada de manera prematura y certificar, por tercera campaña consecutiva, un curso sin títulos.

El cuadro azulgrana desperdició la primera bala para lograr el pase a 'semis' cayendo en el Palau ante el equipo de Sito Alonso por un ajustado 87-90. Un tropiezo en el que tuvo protagonismo un par de acciones arbitrales, con Jan Vesely como protagonista, que perjudicaron al Barça. "Han decidido el partido, llevamos 80 minutos en la misma línea", comentó Pascual tras la derrota ante el cuadro murciano.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia / Dani Barbeito

A UCAM se le atraganta el play-off en casa

La serie se traslada al hostil Palacio de los Deportes de Murcia, un pabellón con uno de los ambientes más complicados para los visitantes, pero que se le atraganta a UCAM como local cuando llegan las eliminatorias por el título: tan solo han ganado un encuentro en casa en el play-off ACB, en la temporada 15/16, ante el Real Madrid y bajo las órdenes de Fotis Katsikaris.

La estadística se mantiene hasta el momento una década después tras el contundente triunfo del Barça el pasado martes. Tras el doloroso varapalo recibido por el Valencia Basket en el último partido de la fase regular, el equipo de Pascual 'resucitó' para batir a UCAM por un claro 68-91. Ahí radican las opciones para un Barça que deberá intentar calcar lo exhibido en el primer duelo de la serie.

Will Clyburn, en el partido del play-off de la Liga Endesa ante UCAM Murcia / EFE

Una zona que desactivó al ataque azulgrana

En el segundo, UCAM contó con mayor inspiración desde el triple (16/38, 42% de acierto), tuvo en Kelan Martin (18 puntos) a un protagonista inesperado, y desde luego, la zona 2-3 planteada por Sito Alonso colapsó un ataque azulgrana que chocó en excesivas ocasiones con dicho sistema defensivo, sin encontrar respuestas desde el banquillo para romperla. La pizarra azulgrana deberá encontrar soluciones tácticas, ya que viendo el éxito del 'experimento' en el Palau, la lógica indica que el conjunto murciano repetirá la fórmula para tratar de secar el ataque culé.

El partido contará con una baja de peso para el UCAM Murcia. Se trata de David DeJulius, que se lesionó en el tercer cuarto del segundo partido de la serie, tras una aparente torcedura de tobillo que le imposibilitó regresar a cancha. La situación fue peor, con una afectación en el quinto metatarsiano que no le permitió apoyar el pie derecho a la salida del Palau. Este pasado viernes, por la tarde, el club anunció que el jugador sufre una fractura, que deberá ser intervenido, y que estará tres meses en el dique seco. El estadounidense estaba brillando con 22 puntos y cinco asistencias, y su ausencia será tremendamente dolorosa para los locales.

En lo que va de campaña, ambos equipos se han enfrentado en un total de cinco ocasiones, con un balance favorable para UCAM de 3-2: los dos triunfos de fase regular de ACB y la victoria del pasado jueves, mientras que el Barça se llevó el primer asalto de la serie y los cuartos de final de la Copa.

El Barça se la juega en Murcia / Dani Barbeito

El Barça sabe que necesitará ofrecer su mejor versión durante los 40 minutos para lograr el billete hacia semifinales. Saben cómo hacerlo, tal y como demostraron esta misma semana. La atención estará en la pista, con el claro objetivo de que la temporada no finalice de manera prematura, con lo que ello supondría.