Las dos veces en las que Svetislav Pesic 'hirió' al Barça y asaltó el Palau en Europa

El Palau Blaugrana afronta este viernes (20:30h CET) una auténtica 'final' de Euroliga para el Barça. El conjunto azulgrana recibe al Bayern Múnich con la necesidad de sumar una victoria que permita sellar de manera matemática el pase al Play-In de la competición. En función de los resultados, Xavi Pascual y sus jugadores podrían terminar en octava posición y ahorrarse una ronda.

Pero el escenario ideal pasa por batir al conjunto alemán, ya que en caso de derrota, se podría vivir un auténtico drama en el Palau. Media hora antes, Dubai Basket recibe a Valencia, y si el cuadro de Emiratos logra derrotar al conjunto taronja, y el Barça pincha ante los germanos, la Euroliga se habrá acabado para el equipo catalán.

Xavi Pascual, junto a Will Clyburn / Valentí Enrich

Última visita al Palau antes de la 'jubilación'

Y ese triunfo del Bayern es uno de los grandes objetivos de Svetislav Pesic, que visitará el Palau dirigiendo a los bávaros en un partido muy especial y cargado de alicientes. A nivel deportivo es mucho lo que está en juego, pero el técnico serbio dirigirá su último encuentro europeo, en la que a priori, es su campaña final en los banquillos. Los bávaros ocupan la 13ª posición en la clasificación con 17 triunfos, pero ya no tienen opciones de jugar el Play-In o el Playoff de la Euroliga.

Pesic, que firmó hasta final de temporada para reemplazar a Gordon Herbert, anunció hace unos meses que, a sus 76 años (cumplirá 77 en agosto), ya tiene suficiente. "Siempre estaré activo en el baloncesto, dando cursos y cosas así. Pero al final de mi vida ya no podré seguir siendo entrenador principal. Ya sé que no me creen cuando digo que lo dejo. Pero después de esta temporada, esta vez sí que es suficiente. Tengo una bonita casa en Barcelona, donde vive parte de mi familia. Y quiero estar más a menudo en mi ciudad natal, Pirot. Quiero conocer la vida desde otra perspectiva", afirmó Pesic en una entrevista con 'Die Zeit'.

Svetislav Pesic es una leyenda del Barça / Javi Ferrándiz

Más de 40 años en los banquillos

La trayectoria de Pesic en los banquillos arrancó hace más de 40 años. Fue en el Bosna Royal bosnio, en el año 1982. Desde entonces, Alba Berlín (1993-2000), Colonia (2001), Barça (2002-2004 y 2018-2020), Virtus Roma (2004-2006), Girona (2006-2007), Dynamo Moscú (2007-2008), Estrella Roja (2008-2009 y 2011-2012), Valencia Basket (2010-2011) y Bayern (2012-2016 y 2025-2026). Todo ello sin olvidar su papel como seleccionador alemán (1987-1993 y 2012), yugoslavo (2001-2002) y serbio (2021-2025). En definitiva, toda una vida en los banquillos, marcada por algunas de sus victorias más especiales: el Mundial de 2002, los Eurobaskets de 1993 y 2001, el bronce olímpico en París 2024 y las grandes alegrías catalanas con la Euroliga 2003 conquistada con el Barça y la FIBA EuroCup de 2007 ganada con el Girona.

Pesic condujo al Barça a su primera Euroliga / IGNASI PAREDES

El camino de Pesic en los banquillos es largo y dilatado, pero lo cierto es que en Europa, no se ha enfrentado al Barça en un número significativo de ocasiones. Ahora bien, el técnico serbio sí que sabe lo que es asaltar el Palau Blaugrana y robar la victoria, en una situación que este viernes podría ser dramática para los intereses del conjunto azulgrana.

Dos victorias europeas de Pesic en el Palau

La primera ocasión en la que Pesic se impuso en el Palau fue en la temporada 1997-98. Al frente del Alba Berlín, los dos equipos se midieron en la segunda fase de grupos, y el triunfo fue para los berlineses por la mínima (77-78). Una victoria visitante que se repitió dos cursos después, en el 99-00, en la misma fase y también por una renta de un punto (66-67). La última vez que Pesic visitó el Palau para medirse al cuadro catalán en partido de Euroliga fue en la campaña 14/15, en el Top-16 y también con el Bayern. El Barça sí que se pudo llevar un ajustado triunfo por 83-81.

Pesic se reencontrará este viernes con el Palau / Valentí Enrich

Pesic, que este jueves atenderá a los medios catalanes antes de su última visita al Palau, vivirá una jornada muy especial el viernes ante una afición azulgrana que, seguro, le regalará una ovación cariñosa más que merecida. Un técnico histórico para la sección, que coincidirá en pista con un Pascual con el que comparte el privilegio de haber dirigido a un Barça campeón de Europa. Y un Pesic que en 2018 y 2019 logró dos Copas que iluminaron unos tiempos difíciles para el basket azulgrana, similares a los contemporáneos.