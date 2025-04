Así ve el vestuario del Barça la 'fuga' de Sarr a Estados Unidos

La resaca del clásico de este pasado domingo es amarga para un Barça de basket que, tras cinco duelos ante el Real Madrid esta temporada, sigue sin dar con la tecla para derrotar al eterno rival. Tras un cruel final para Joan Peñarroya y sus jugadores, la victoria voló hacia la capital, tras el triunfo visitante por 89-91.

El Barça volvió a mostrar sacrificio, compromiso y esfuerzo, pero todas esas virtudes que sí que vienen encontrando premio en duelos de máxima exigencia ante equipos como Olimpia Milano o Fenerbahçe, no encontraron premio ante el equipo blanco, al que el cuadro azulgrana lleva un año sin ganar, y al que ya tiene a siete victorias de distancia más el average en la tabla clasificatoria de la Liga Endesa.

Darío Brizuela, tras la derrota ante el Real Madrid / Javi Ferrándiz

Sarr, uno de los grandes protagonistas de la actualidad azulgrana

El quinto clásico del curso estuvo marcado por una noticia sorprendente confirmada en la previa, como fue la 'fuga' de Dame Sarr a los Estados Unidos para disputar el Nike Hoop Summit, uno de los torneos más prestigiosos del baloncesto mundial que congrega a varias de las promesas que están llamadas a ser importantes en los próximos años. Una decisión, la del exterior italiano, que pilló por sorpresa a un Barça que emitió un duro comunicado mostrando su indignación y "reservándose el derecho de defender sus intereses por las vías que considere oportunas". La marcha de Sarr iba a ser un tema a comentar tras el partido, y el primero en pronunciarse fue un Joan Peñarroya que compartió sus reflexiones en sala de prensa de manera larga y tendida.

Las palabras de Peñarroya

"La decisión del club con Sarr la sabréis en los próximos días. Dame es un muy buen chaval. A partir de aquí, el baloncesto de formación ha cambiado, con la entrada de tanto dinero en Estados Unidos. Es muy difícil evitar que los talentos jóvenes vayan a jugar a universidades. Entiendo que Dame hará eso en verano. Dicho esto, la decepción a título personal es muy grande. Por mucho prestigio que tenga el torneo, creo que tendría que estar más agradecido al club que le ha formado, y tiene que tener un compromiso con el equipo, es uno de los 14 jugadores del roster del Barça. Hay que darle más valor a eso. Estaba jugando, no sé quien lo asesora. Si era más importante jugar ese torneo antes que el clásico o el playoff de Euroliga, pues no lo entiendo", comentó el técnico azulgrana, que tuvo que afrontar todo un clásico con únicamente nueve jugadores de la primera plantilla.

Dame Sarr saluda a Peñarroya / @FCBbasket

Tras el partido, SPORT charló con dos de los pesos pesados del vestuario como son Tomas Satoransky y Darío Brizuela para conocer las impresiones de la plantilla tras este affaire. El escolta donostiarra se pronunció, dejando claro que, más allá de la decisión tomada por Sarr, el jugador es buena persona, destacando su lado más personal y humano.

Brizuela destaca el lado más humano de Sarr

"No es tan sencillo como parece. Dame (Sarr) ha tomado su decisión, algunos estarán más de acuerdo que otros. Él es un chico genial y, haya tomado la decisión que haya tomado, le deseamos lo mejor, es lo que hay. Para nosotros en el vestuario es indiferente entre comillas porque por encima de nuestro compañero es nuestro amigo y le tenemos muchísimo cariño. Es un chaval que trabaja un mogollón, se merece todo en esta vida y si quiere aprovechar esta oportunidad estaremos con él", comentó.

Sarr vivió su mejor noche de blaugrana, secundado por sus compañeros / FCB

Por su parte, 'Sato' prefirió no entrar en excesivo detalles, agarrándose a lo ya comunicado por el club en estas últimas horas: "Me llegó esta información el sábado como a todos los compañeros. No teníamos ni idea y el club ya lo ha dicho todo. Solo quiero decir que lo más importante es centrarse en lo que tenemos dentro de nuestro equipo y de los que están. Al final es como cuando ocurre una lesión y no puedes contar con alguien. Tenemos que darlo todo, cada jugador tiene que dar un paso adelante y con esto me quedo", confesó el director de juego checo.

Los partidos que se pierde Sarr

El torneo que disputará Sarr en Portland tendrá lugar el próximo 12 de abril, en un partido que reunirá a los mejores talentos del baloncesto estadounidense, que se medirán a un combinado internacional, del que el italiano formará parte. De manera que, Peñarroya no podrá contar con él ni para el trascendental partido del viernes ante la Virtus, ni para el duelo liguero del domingo en Granada.