Así ve Peñarroya al equipo a pocas horas de otra 'final' en Euroliga: "Toco madera..."

El Barça sufrió de lo lindo para sumar la 14ª victoria de la temporada en la Liga Endesa. En un encuentro definido en un final agónico, el cuadro azulgrana derrotó a Casademont Zaragoza por 97-95 en una actuación que fue de menos a más y cuyo triunfo, quedó sellado gracias al último cuarto, en el que el parcial fue de 29-18.

Tras ganar al cuadro aragonés, Joan Peñarroya compareció ante los medios para valorar el triunfo, pero sin mucho margen para la celebración, ya que su equipo tiene un nuevo partido trascendental el próximo martes ante Bayern en la 31ª jornada de Euroliga.

La irrupción de Satoransky en el partido

"Queríamos empezar mejor que lo que hemos hecho al margen de quien estuviera en pista. Tenemos muchos partidos seguidos en pocos días, con poco margen de recuperación, tenemos jugadores con sobrecarga y la situación con Tomas estaba hablada, de intentar restarle minutos para que recuperase. Me hubiese gustado que hubiese descansado algo más. Es complicado jugar cinco partidos seguidos en 40 horas y poco de descanso. Ellos son un muy buen equipo, les hemos dejado jugar bastante cómodos y nuestro nivel físico y de concentración no ha sido bueno. Creo que hemos mejorado especialmente en el último cuarto. Estoy muy contento de la reacción del equipo, por la ambición que hemos tenido, pero es un aviso, y si le damos tanto a Zaragoza toca sufrir mucho".

Jabari, protagonista en defensa

"En el último cuarto ha sido en el que menos nos han anotado. Jabari tiene piernas y potencial para defender bien y su acción nos ha dado la oportunidad de cerrar el partido. Necesitamos a todos los jugadores en los dos lados del campo, no solo en la parte ofensiva".

El gran momento de Sarr

"Sarr ha destacado a nivel individual en la primera parte, pero nuestra primera parte defensiva no ha sido buena. Ha salido a falta de cuatro minutos para acabar el partido y ha hecho dos acciones buenas que le han castigado con falta. A algún veterano alguna de las faltas que le han pitado no lo hacen, y luego quieren que jueguen los jóvenes. Es importante su ayuda".

Una semana trascendental en Euroliga

"La semana es clave porque venimos de ganar en las anteriores. Llegamos bien, sabiendo la importancia de la semana, e intentar disfrutar de la victoria en lo que queda de día y a partir de mañana centrarnos en el Bayern. Lo están haciendo muy bien y el equipo tiene la ambición y las ganas de hacerlo bien".

Joan Peñarroya, en el partido ante Casademont Zaragoza / Javi Ferrándiz

El estado físico del equipo

"Se me ha caído el pelo con todo los dolores de cabeza de la rotación (risas). El equipo está bien a nivel físico, toco madera para no tener más problemas como hemos tenido hasta ahora. Llevamos desgaste acumulado, pero estamos bien, me importa estar bien a nivel mental y lo estamos. Si la cabeza llega, seguro que lo sacaremos".

Debut anotador de Villar

"Estoy contento por Villar, ojalá estos puntos sean los primeros de muchos. Nos ayuda mucho en el día a día, en los entrenos, hoy nos ha ayudado, es muy joven y quizás todavía no es su momento, pero es valiente, de la casa y nos va a ayudar como ha hecho hoy en el futuro".

La mejora defensiva

"Nos tenemos que fijar en la defensa del equipo en general. Nuestros problemas defensivos han hecho que anoten en situaciones más cómodas de lo que tocaría, pero no voy a focalizar nuestros problemas defensivos en nuestros pívots, sería un error".