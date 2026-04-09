La valentía de Xavi Pascual levanta ampollas

Los entrenadores y los dirigentes persiguen en teoría objetivos comunes, pero las lunas de miel cuando las cosas marchan viento en popa se convierten demasiadas veces en relaciones nocivas en las que unos quieren mantener la poltrona y otros, que las decisiones de otros no los perjudiquen.

Echando la vista atrás, se recuerdan tres ocasiones en las que desde el banquillo se disparó hacia arriba con balas reales y la víctima acabó siendo el técnico. Uno de los ejemplos más míticos lo protagonizaron John Benjamin Toshack y el difunto Lorenzo Sanz en 1999 en el Madrid de fútbol.

El galés empezó con aquella mítica frase de que los jugadores "corren como pollos sin cabeza" y añadió que su equipo jugaba "cinco partidos en 90 minutos". Lorenzo Sanz le exigió que rectificase y su respuesta fue genial: "Es más fácil ver un cerdo volando sobre el Bernabéu a que yo rectifique". Y claro, se lo cargaron de inmediato.

Algo similar le sucedió a Bernd Schuster en el banquillo blanco. Tras perder por 3-4 ante el Sevilla en diciembre de 2008, el alemán dijo que era "imposible ganar al Barça en el Camp Nou y podemos aspirar tan solo a hacer un buen papel". El presidente Ramón Calderón y el director deportivo Pedja Mijatovic lo destituyeron dos días después.

Xavi Pascual, con Joan Laporta el día de su firma / FCB

En el Barça de baloncesto, Dusko Ivanovic se despachó a gusto en febrero de 2008. "Con el equipo que tengo, no puedo hacerlo mejor", al tiempo que cuestionó públicamente la planificación de Zoran Savic. Pese a haberlo ratificado tras perder la Copa del Rey, Joan Laporta no dudó en destituirlo.

18 años después, Xavi Pascual sigue tensando la cuerda y este jueves ha ido más allá por mucho que tenga más razón que un santo. "En el Barça la vida es ganar, no ir con medianías por Europa", espetó en unas palabras duras para el vestuario y que tampoco han caído nada bien en el seno del club.

Además, el de Gavà sabe medir siempre sus palabras e insistió en el comentario que realizó el martes tras caer ante el PAO en el que dejó caer una posible dimisión a final de temporada: "Dije exactamente lo que quería decir, es clarísimo". Es decir, que está dispuesto a mantener el pulso.

Xavi Pascual empieza a verse superado por la realidad / EFE

En el club ven al técnico más nervioso de lo habitual. No es para menos. Le prometieron fichajes que no han llegado y el Barça es uno de los tres únicos equipos que no se han reforzado con la Euroliga empezada. Y claro, el equipo sigue bajo mínimos a la espera de saber qué pasa con Satoransky. Responsables del propio club han intentado poner agua al vino para rebajar la tensión asegurando que el proyecyo Pascual es para tres años por lo que hay que mantener la calma ahora que los resultados no son los esperados.

¿Acabará Laporta (Rafa Yuste oficialmente) cansándose de las declaraciones de Xavi Pascual o será valiente para aguantar el chaparrón hasta la temporada que viene? El técnico no parece dispuesto a malvivir los dos meses que restan y claro, el Barça se juega la vida este viernes en Mónaco.

Xavi Pascual, con Joan Laporta el día de su firma / FCB

La postura del club

Desde el club se entiende la postura valiente de Pascual, teniendo en cuenta la trayectoria del técnico, acostumbrado a dinámicas vencedores con equipos con altos presupuestos, algo que precisamente no es la realidad actual del FC Barcelona. Sin embargo, le piden paciencia. Y tiempo.

A Pascual, por las lesiones, se le cae el equipo a pedazos y exige decisiones de urgencia, una medida que en estos momentos el FC Barcelona no está dispuesto a tomar porque, se entiende, sería un gasto que acabaría en un saco roto. Un fichaje de última ahora no supondría un cambio significativo por lo que se prefiere que sea en verano cuando se haga la inversión fuerte para cambiar radicalmente la dinámica del equipo de cara a la próxima temporada.

Es un tira y afloja, un juego de fuerzas y el artífice de la segunda Euroliga sigue sin tener el fichaje (o los fichajes) prometidos, pero desde el club han tratado de calmarlo y le insisten en que no es su proyecto y en que hay que remar todos juntos. Es decir, que está perdiendo y odia perder.