El Valencia Basket se pasea ante un Palau 'cabreado' ante la debacle blaugrana

El Barça ofreció una imagen lamentable en el Palau ante el Valencia Basket que se impuso con suma facilidad (77-102) y que envió al conjunto de Xavi Pascual al quinto puesto de la clasificación para abrir el play-off como visitante en la pista del UCAM Murcia.

FCB-VAL Liga Endesa FCB 77 102 VAL Alineaciones Barça,77 (14+13+26+24): Juani Marcos (5), Punter (5), Parra (8), Shengelia (17), Willy (7)- cinco titular-, Norris (5), Vesely (4), Brizuela (9), Satoransky (3), Núñez (4), Laprovittola (4), Clyburn (7), Valencia Basket, 102 (28+18+29+27): Montero (19), Badio (8), Taylor (11), Pradilla (10). Sako (7)- cinco inicial-, Badio (8), Key (5), Moore (7), Cárdenas (9), Costello (10), De Larrea (10)

Una derrota amarga de los blaugrana donde sólo se salvó Shengelia (17) y con un Palau que silbó al equipoal descanso y al final, en un duelo dónode no pudo remontar el vuelo ante un Valencia que ni dio la sensación de jugar al cien por cien. Un triste final de liga regular después de haber sumado seis victorias consecutivas. Esta es la realidad del Barça actual.

El Barça, que recuperaba antes del duelo a Will Clyburn y Tomas Satoransky, arrancó con intensidad defensiva aunque Valencia empezó más resolutivo en ataque (6-10) y Pascual pronto dio entrada a Will Clyburn porque el Barça necesitaba anotación además de dirección con Laprovittola. También lo hacía Vesely, en un equipo azulgrana mucho más reconocible.

Dominio inicial visitante

Pero Valencia Basket, muy dulce en ataque tras un triple de Montero, seguía haciendo daño y Pascual tuvo que parar el duelo en el primer arreón visitante (6-15). Solo faltaba por entrar Satoransky, que relevaba a un Punter muy gris y con Valencia en control (12-21).

Los de Pedro Martínez imprimían un ritmo muy alto que el Barça no podía seguir (12-24) mientras Pascual movía el banquillo buscando un equipo competitivo. Otro triple de un inspirado Jean Montero (10) abría una preocupante brecha de 14 puntos al final del primer cuarto que no auguraba nada bueno para los blaugrana (14-28).

Clyburn entró pronto en el partido pero se le notó falto de ritmo / DANI BARBEITO

El Barça no encontraba ritmo de juego, sin acierto en el tiro, y con muchos errores, en manos completamente de Montero y un Valencia que ganaba sin demasiado esfuerzo ante el desconcierto blaugrana (19-32).

Paseo del Valencia Basket

Las diferencias fueron creciendo ante un Barça impotente, inseguro, perdiendo muchos balones (6), ante el aluviòn de juego de los visitantes (19-37). El Barça le puso más corazón que juego y fruto de ello lograba reducir la renta a 12 (25-37).

Pero fue un mero espejismo, y Valencia Basket se iba al descanso con 19 puntos de ventaja (27-46) y el Palau reaccionaba con silbidos y cabreo por lo visto en la pista, una autentica debacle del Barça, incapaz de anotar (0 de 5 en triples) ni rebotear (16 a 26).

Laprovittola trata de anotar ante Badio en el Palau / DANI BARBEITO

La valoración de ambos conjuntos delataba la tragedia blaugrana: 18 del Barça por 59 del Valencia. Imposible hacer frente al cuadro valenciano con estos números.

Demasiada diferencia

Montero abría la segunda mitad con un nuevo triple para ampliar la diferencia a 22 puntos (27-49). El silencio y la tensión se notaba en el Palau, incapaz de animar porque veían que la tarea de darle la vuelta al partido, era prácticamente imposible ante la pobre actuación del equipo blaugrana.

Los aficionados se cansaron de lo visto en la primera mitad e increparon al palco / DANI BARBEITO

Los triples del Valencia seguían cayendo (35-57) mientras Shangelia, el más efectivo con cinco puntos consecutivos, trataba de maquillar la clara ventaja visitante (40-57).

Finalmente llegaba el primer triple del Barça de Brizuela, y los blaugrana trataban de acercarse (49-65) pero era imposible. Un par de triples más de los visitantes mantuvieron cómodamente la ventaja al final del tercer cuarto (53-75) y los pitos volvieron a sonar entre los aficionados, entre cabreados y resignados.

Shengelia fue el único que puso cierta intensidad y acierto por el Barça / DANI BARBEITO

El cuarto final fue un mero trámite para Valencia (XXX), ante un Barça resignado a su suerte y con el cabreo de los aficionados que ya no aguantan más.

Ahora, al equipo le queda ahora un cuadro complicadísimo, sin ventaja de pista en ninguna de las eliminatorias. Veremos hasta dónde llega este Barça que claramente tiene fecha de caducidad, empezando por el entrenador.