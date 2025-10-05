Valencia Basket - Barça: horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Liga Endesa

Valencia Basket y Barça se miden hoy domingo 5 de octubre en la primera jornada de la Liga Endesa. La ACB arranca con un partido de gran nivel entre dos de los favoritos para alzarse con el título el próximo mes de junio. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Valencia Basket y dónde ver online y en vivo el partido en España.

No será un partido cualquiera para el conjunto taronja. Tras inaugurar el Roig Arena en el partido de Euroliga en el que se impusieron a la Virtus Bolonia por 103-94, el nuevo feudo del equipo está listo para vivir su primera tarde de Liga Endesa.

Inicio de temporada espectacular para los taronja

Los de Pedro Martínez llegan en un momento excepcional a la cita, y en lo que va de temporada todavía no conocen la derrota en partido oficial. Ganaron a Unicaja en las semifinales de la Supercopa Endesa e hicieron lo mismo para llevarse el título en la gran final contra el Real Madrid. En cuanto a la Euroliga, en la jornada inaugural se impusieron a domicilio al Asvel (77-80), además del triunfo logrado el pasado viernes contra el conjunto italiano.

Por su parte, el Barça llega a la cita liguera con un balance de una victoria y una derrota en el estreno continental del equipo. Los de Joan Peñarroya cayeron en Sofía contra el Hapoel Tel Aviv (103-87), pero lograron mejorar su imagen considerablemente para apuntarse un triunfo de prestigio en el OAKA ante el Panathinaikos, al que vencieron por 96-103.

Clyburn, protagonista azulgrana

En los dos partidos, hubo un nombre en clave azulgrana que destacó por encima del resto. Se trata de uno de los nuevos fichajes, un Will Clyburn que ha sumado 23 puntos en cada uno de los dos compromisos de Euroliga. Un refuerzo nuevo de rendimiento inmediato, tal y como se ha visto con su aportación ofensiva.

Will Clyburn postea frente a Sloukas / FCB

No es una temporada cualquiera para el Barça en clave ACB. En el club azulgrana se ha instaurado el discurso de que toca mejorar, y mucho, el rendimiento del equipo en la Liga Endesa. El año pasado sufrieron hasta la última jornada para meterse en la Copa del Rey, mientras que la fase regular la terminaron en quinta posición. Tanto en la Copa como en el playoff por el título, cayeron en cuartos de final.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE VALENCIA BASKET

El partido entre Valencia Basket y Barça de la 1ª jornada de la Liga Endesa se disputa en el Roig Arena hoy domingo 5 de octubre a partir de las 19 horas (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Barça correspondiente a la 1ª jornada se podrá seguir por televisión a través de la plataforma DAZN.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.