Valencia Basket - Barça: a qué hora y dónde ver el segundo partido de la final por el título de la Liga Endesa por TV y en directo

Valencia Basket y Barça se enfrentan en el segundo partido de la final de la Liga Endesa. Tras la victoria azulgrana en el primer partido, Xavi Pascual y sus jugadores están ante una gran oportunidad para sumar el segundo punto de la serie y dejar muy encarrilada la eliminatoria. Ahora bien, el conjunto taronja no pondrá las cosas fáciles y saldrá a por todas para intentar empatar la final. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Valencia Basket y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Exhibición ofensiva en el primer asalto

El primer partido de la gran final de la Liga Endesa se decantó para el lado azulgrana. El Barça se llevó en la prórroga una batalla épica resuelta por un ajustado 112-113, en un partido que ya es historia de la ACB.

En el conjunto catalán, Will Clyburn, con 21 puntos, y Nico Laprovittola, con 20, fueron los líderes en ataque. El alero estadounidense fue clave con su acierto exterior, y suyo fue el triple con el que el partido se fue a la prórroga.

Will Clyburn, tras el primer partido de la final ante Valencia Basket / ACB Photo - José Manuel Casares

Clyburn, Laprovittola y Montero, los nombres propios

Por parte de Valencia Basket, Jean Montero volvió a ser una noche más el líder del conjunto taronja. El dominicano se fue hasta los 24 puntos, siete asistencias y cinco rebotes, mientras que Brancou Badio también fue importante en la anotación con 20 tantos.

Jean Montero es la gran estrella de Valencia Basket / AFP vía Europa Press

El Barça intentará minimizar las transiciones de Valencia Basket, ya que el equipo de Pedro Martínez es realmente peligroso jugando a muchas posesiones gracias a su ritmo vertiginoso de juego y al talento de sus jugadores. Con un tanteo algo más bajo, Xavi Pascual y sus jugadores estarán más cómodos, y ese es el gran objetivo del cuadro culé para el segundo partido.

Último encuentro antes de viajar a Barcelona

Tras el segundo partido, la eliminatoria viajará a Barcelona la próxima semana. El tercer asalto de la serie se disputará en el Palau el lunes 22 de junio a partir de las 20h (CEST), mientras que el cuarto, en caso de tenerse que jugar, también se celebraría en el feudo azulgrana el miércoles 24 a la misma hora.

En caso de que la final se alargue hasta el quinto encuentro, la serie regresaría al Roig Arena el sábado 27, también a las 20h (CEST).

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - David Grau

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE VALENCIA BASKET

El segundo partido entre Valencia Basket y Barça de la final del play-off de Liga Endesa se disputa en el Roig Arena este sábado 20 de junio a partir de las 20 horas (CEST).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Barça se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar, en el canal Dazn Baloncesto (dial 74).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.