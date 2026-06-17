Valencia Basket - Barça: a qué hora y dónde ver la final de los playoffs por el título de la Liga Endesa por TV y en directo

Valencia Basket y Barça se enfrentan este jueves 18 de junio en el primer partido de las finales de la Liga Endesa. Taronjas y azulgranas arrancan la lucha por la ACB, en una serie en la que el conjunto de Pedro Martínez cuenta con el factor pista. Tanto el primer como el segundo compromiso de la final liguera tendrán lugar en el Roig Arena, y el objetivo con el que parten Xavi Pascual y sus jugadores es el de intentar robar un partido para arrebatarle al conjunto valenciano esa ventaja de campo. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra La Laguna Tenerife y dónde ver online y en vivo el partido en España.

La Liga Endesa llega al momento más esperado de la campaña. Valencia Basket y Barça sucederán en el trono a un Real Madrid que defendía título, pero que se despidió de manera prematura en los play-off, cayendo en cuartos de final ante La Laguna Tenerife. Por lo tanto, habrá un nuevo campeón: o un Valencia Basket que lucha por su segunda ACB, o un Barça que intentará alzar su 21º título continental.

Xavi Pascual, entrenador del Barça de basket / ACB Photo - José Manuel Casares

El camino del Barça hacia la final

Los azulgranas regresan a una final de la Liga Endesa tres años después de la última vez. Fue en 2023, con Sarunas Jasikevicius al frente del equipo, cuando se impusieron al Real Madrid. Ahora, llegan a la eliminatoria por el título después de haber eliminado al UCAM Murcia en cuartos de final (2-1) y a La Laguna Tenerife por un incontestable 3-0.

En estos play-offs, Will Clyburn (13,5), Kevin Punter (12) y Tornike Shengelia (11,5) están siendo los máximos anotadores del Barça. Además, el Barça llega a Valencia con un acierto exterior que roza el 50%, algo que puede ser clave en esta serie por el título.

Tornike Shengelia, ante Valencia Basket / Dani Barbeito

Delante, el Barça tendrá a un Valencia Basket que llega invicto a la final de la Liga Endesa. Los taronja derrotaron a Bilbao Basket (2-0) y a Asisa Joventut (3-0) por la vía rápida. Cuentan con la etiqueta de favoritos, más allá de tener el factor pista a favor: ganando tres partidos ante su afición, volverán a levantar el título liguero nueve años después.

Las grandes referencias de Valencia Basket

Jean Montero y Kameron Taylor son dos de los grandes peligros de Valencia Basket. El exterior dominicano promedia 17,6 puntos por partido, mientras que el alero estadounidense está en 13,2 tantos por duelo.

Jean Montero es la gran estrella de Valencia Basket / AFP vía Europa Press

En lo que va de temporada, ambos equipos se han visto las caras en dos ocasiones, con dos triunfos para cada equipo. El Barça se impuso en los dos partidos de Euroliga (108-102 y 62-66), mientras que Valencia Basket se apuntó los dos encuentros de Liga Endesa y (93-81 y 77-102).

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE VALENCIA BASKET

El partido entre Valencia Basket y Barça de la final del play-off de Liga Endesa se disputa en el Roig Arena este jueves 18 de junio a partir de las 20 horas (CEST).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Barça se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar, en los canales Movistar Plus+ (dial 7) y Dazn Baloncesto (dial 74).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.