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LIGA ENDESA
Barça - Valencia Basket, en directo hoy: tercer partido de la final de la Liga Endesa
El Barça recibe este lunes a las 20.00 horas en el Palau al Valencia Basket en el tercer partido de la final de la Liga Endesa
1/5 lleva Laprovittola en triples. De hecho, la primera parte ha sido Shengelia y poco más. 11 puntos y +17 de valoración. El siguiente en valoración es Clyburn con +7 y hay que irse ya al +4 de Hernangómez para encontrar el siguiente.
LAS CLAVES
El Barça ha sido muy intenso, aunque en ocasiones quizá demasiado. Entrar en el ritmo del cuadro 'taronja' ha derivado en un 2% en triples (4/14) y en dejarse atrapar seis rebotes en el aro propio. 37-45 en valoración.
"Tenemos que controlar nuestros errores y no tenemos que estar atacando caóticos", indica Shengelia.
"La clave es no parar. Tenemos que seguir trabajando y tomar los tiros que estamos tomando", comenta De Larrea.
DESCANSO: 36-40
Se queda completamente solo Juan Núñez, se asusta como su estuviese en una película de terror y falla. Descanso.
MINUTO 20: 36-40
No entra el triple de Sergio de Larrea, pero Reuvers atrapa el rebote y pone a los suyos cuatro arriba con 14.3 por delante. Tiempo muerto del Barça.
MINUTO 20: 36-38
Muy bien Toko, apoyándose en la tabla.
MINUTO 19: 34-38
Bien Key y mejor Taylor.
MINUTO 19: 34-36
Los árbitros confirman el regalo. A partir de ahora soy Kim Zhuan Rubio. Pero claro, el madrileño regala uno.
MINUTO 19: 33-36
Los árbitros regalan dos tiros libres a Willy, pero pide revisión en Valencia. Si Willy iba a tirar, yo soy chino.
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