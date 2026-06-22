Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - Valencia Basket directoArgentina - Austria directoMessiMundial DirectoMercado Fichajes hoyHarry KaneIñaki PeñaAlexia PutellasEl Pozo - BarçaJuan del ValFrancia IrakMáximos goleadores EspañaQué necesita EspañaLey de Propiedad HorizontalEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

LIGA ENDESA

Barça - Valencia Basket, en directo hoy: tercer partido de la final de la Liga Endesa

El Barça recibe este lunes a las 20.00 horas en el Palau al Valencia Basket en el tercer partido de la final de la Liga Endesa

El Valencia Basket fue muy superior en el segundo partido

El Valencia Basket fue muy superior en el segundo partido / ACB PHOTO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Rubio

David Rubio

Barcelona
Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL