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LIGA ENDESA
Valencia Basket - Barça, en directo: segundo partido de la final de la Liga Endesa, en vivo hoy
Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Roig Arena en el segundo partido de las Finales de la Liga Endesa tras la victoria azulgrana en el primero
Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Roig Arena en el segunpartido de las Finales de la Liga Endesa tras la victoria blaugrana en la prórroga en el primero.
NOVEDAD EN EL BARÇA
Tenemos sorpresa en el barça. Satoransky regresa a la convocatoria y Juan Núñez no se vestirá.
Aunque claro, yo estoy aquí para llevarles el partido en directo y ustedes son los protagonistas. Sus comentarios son más que bienvenidos, así como la polémica. Una sola petición: no insulten.
No soy muy optimista. El jueves el barça anotó 19 de los 38 triples que lanzó y ganó prácticamente de milagro, con un extraordinario Will Clyburn y con Nico Laprovittola t Toko Shengelia como escuderos. Me parece quimérico repetir ese acierto desde el perímetro.
¡Bienvenidos a una noche que podría ser grande para el Barça! Empezamos la retransmisión en directo del Valencia Basket - Barça, segundo partido de las finales de la Liga Endesa que llega dos días después de la victoria barcelonista en la prórroga en el primero por 112-113.
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