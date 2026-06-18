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LIGA ENDESA
Valencia Basket - Barça, en directo: resultado del primer partido de las Finales de Liga Endesa, en vivo
Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Roig Arena en el primer partido de las Finales de la Liga Endesa
Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Roig Arena en el primer partido de las Finales de la Liga Endesa
Controlar esas transiciones rápidas del Valencia será clave para que el Barça tenga opciones de victoria..también tendrán que estar acertados en el tiro exterior para poder hacer frente a ese poder anotador de los locales
Será clave frenar el ritmo ofensivo del cuadro 'taronja' que es su principal arma...cuando el Barça ganó en elRoig Arena, dejó al equipo de Pedro Martínez en 62 puntos, en una serie horrible de los valencianos en el triple.....
Veremos cómo Pascual idea una defensa que logre frenar el empuje y la velocidad de Valencia Basket, su principal seña de identidad que les ha llevado a dominar los play-off por un contundente 5-0
Pues primera situación que debe lidiar Pascual, con la ausencia de Satoransky, unjugador con experiencia que le podía venir muy bien al técnico, pero tendrá que confiar en un Juan Núñez que se ha mostrado muy fuera de forma desde que volvió de su larga lesión
Y en el equipo azulgrana, nos informa nuestro enviado especial, Marc del Río, que Tomas Satoransky no está en disposición de disputar el primer encuentro por lo que Xavi Pascual ha decidido dar entrada a Juan Núñez para cubrir el puesto de base
Si hablamos de nombres propios, por el Valencia Basket, el éxito pasa por las manos de su base dominicano, Jean Montero, que ha estado intratable en las dos series
En las declaraciones previas de ambos técnicos, en la presentación de la final, consideran que el factor cancha no es determinante, por lo que consideran que será el juego y los jugadores los que determinarán la serie, más que la influencia de los espectadores
Si hablamos de estadísticas de cara al favorito al título, los pronósticos situan al Valencia Basket como claro favorito para ganar el título: el 45,1% e dan como ganador. Solo un 3,7% apostó por el Barça. El triunfo taronja por un resultado de 3-1 aparece como el resultado más repetido
Si para Pedro Martínez sería su segunda Liga con Valencia Basket, en el caso de Xavi Pascual sería la quinta como blaugrana, las cuatro primeras las ganó en su exitosa primera etapa al frente del equipo, y en caso de lograrla en ésta, sería la quinta en solo unos meses como entrenador del Barça
Una eliminatoria donde sale teóricamente como favorito el Valencia Basket que está realizando una campaña excepcional, y que le llevó a la Final Four a pesar de caer en semifinales. Ahora puede poner la guinda a la gran campaña con el título de Liga, que sería el segundo de Pedro Martínez al mando del cuadro 'taronja'
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