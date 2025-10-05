Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Valencia Basket - Barça, en directo: partido de la Liga Endesa, en vivo hoy

El equipo azulgrana visita al conjunto 'taronja' en la primera jornada de la ACB

El Barça confía en la experiencia de Will Clyburn en la Euroliga para enderezar el rumbo en la competición continental

El Barça confía en la experiencia de Will Clyburn en la Euroliga para enderezar el rumbo en la competición continental / FCB

David Rubio

David Rubio

Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Roig Arena en la primera jornada de la Liga Endesa.

