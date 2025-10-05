En Directo
Baloncesto
Valencia Basket - Barça, en directo: partido de la Liga Endesa, en vivo hoy
El equipo azulgrana visita al conjunto 'taronja' en la primera jornada de la ACB
Valencia Basket y Barça se enfrentan en el Roig Arena en la primera jornada de la Liga Endesa.
Uno de los nombres propios del partido es Sergio de Larrea. El jovencísimo base que explotó en el Eurobasket tras el sensacional trabajo de Pedro Martínez con él el curso pasado está maravillando en los albores del nuevo curso.
Lo malo es que la temporada acaba de empezar y ya hay problemas físicos tras la pesadilla de la pasada temporada. Juan Núñez estará seis meses KO y ahora Laprovittola se perderá tres semanas. No se fichará, como empieza a ser un mantra en las secciones.
¿Qué Barça veremos? ¿El que defendió con la vista en Sofía o el que se agarró al OAKA en Atenas?
Miles Norris es el jugador americano descartado por Joan Peñarroya para el partido. El técnico azulgrana tendrá las ausencias ya sabidas de Juan Núñez y Nico Laprovittola
¡Arrancamos el directo!
¡Buenas tardes! Arrancamos el directo del Valencia Basket - Barça con el que ambos equipos abren su participación en la Liga Endesa 25/26. Un partido que vivirá el estreno del Roig Arena en la ACB, la nueva casa del conjunto taronja. El duelo arranca en una hora (19h CET)
