Valencia Basket - Barça y Baskonia - Asisa Joventut, semifinales de la Supercopa Endesa

El Barça se volverá a ver las caras ante el Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa Endesa. Azulgranas y taronja repetirán la última final de la Liga Endesa. El otro cruce lo disputará el anfitrión, Asisa Joventut, ante Baskonia.

La competición tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d'Esports de Badalona- Los horarios definitivos se confirmarán en los próximos días

En el sorteo, Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa, y Kosner Baskonia, vencedor de la última Copa del Rey, partían como cabezas de serie. Por su parte, el ASISA Joventut, en calidad de anfitrión, y el Barça integraban el segundo bombo, del que salió el cruce con el conjunto taronja.

El acto se celebró en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona y contó con la presencia de Antonio Martín, presidente de la ACB, y de Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona. La periodista Alejandra Llambés condujo la ceremonia, mientras que Garcia Albiol y la exnadadora Mireia Belmonte, campeona olímpica en Río 2016 y campeona del mundo en Budapest 2017, ejercieron como manos inocentes durante el sorteo.

"Será divertido ver como se rehacen los equipos, este torneo nos mostrará las nuevas propuestas de los entrenadores", comentó Martín en su intervención. Por su parte, Garcia Albiol se mostró muy ambicioso con la organización del torneo. Siginifica mucho para Badalona, es una competición de prestigio y que va a más. Esta edición será la mejor de todas, Badalona se va a volcar".

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La Supercopa Endesa supondrá el estreno competitivo del nuevo proyecto del Barça, que afronta el curso con importantes novedades tanto en la plantilla como en el banquillo. El equipo iniciará una nueva etapa con el técnico esloveno Aleksander Sekulic, cuyo aterrizaje en el club sigue pendiente de hacerse oficial.