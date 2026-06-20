Valencia Basket atropella a un Barça frágil e iguala la final de la ACB

Valencia Basket logró empatar la final de la Liga Endesa tras superar con rotundidad al Barça por 102-75 en un partido en el que el conjunto taronja fue superior desde el inicio. Los de Pedro Martínez ganaron la batalla física a un conjunto de Xavi Pascual que luchó por la remontada en el segundo cuarto, pero que siempre estuvo muy lejos de las opciones reales de la victoria. Nico Laprovittola volvió a destacar en anotación, pero los azulgranas echaron mucho de menos los puntos de Kevin Punter (2) y Will Clyburn (2). Jean Montero volvió a ser el mejor de Valencia con 19 tantos. La final viaja al Palau, dónde este lunes (20h CEST) tendrá lugar el tercer duelo por el título, y en el que el Barça tendrá que mejorar muchísimo la pésima imagen ofrecida en el Roig Arena.

Valencia Basket - Barça (baloncesto, Liga Endesa 2º final), 20/06/2026 LIGA ENDESA VBC 102 75 FCB Alineaciones VALENCIA BASKET, 102 (26+19+29+28): Badio (7), Montero (19), Taylor (5), Key (15), Sako (4) -cinco titular- De Larrea (10), Cárdenas (2), Moore (11), Puerto (2), Pradilla (10), Costello (8) y Sima (9). BARÇA, 75 (11+27+14+23): Marcos (-), Punter (2), Clyburn (2), Shengelia (9), Fall (3) -cinco titular- Cale (5), Vesely (7), Brizuela (10), Hernangómez (3), Satoransky (4), Laprovittola (14) y Parra (16).

Lejos de mejorar el cuarto inicial del primer partido de la final, el Barça arrancó horrible el segundo asalto por el título. La defensa taronja asfixió al ataque azulgrana, y tras un triple de Kam Taylor, Pascual se vio obligado a parar el encuentro por primera vez: 11-0 de salida para los locales.

Xavi Pascual y Tomas Satoransky, durante la final de la Liga Endesa / ACB Photo - David Grau

Primer cuarto azulgrana horrible

El técnico culé iba rotando el quinteto, pero no había manera. Pasaron casi seis minutos, hasta que Jan Vesely sumó al marcador los primeros tantos del Barça. La segunda unidad le dio algo de alas al cuadro catalán, pero al talento exterior taronja se le añadió un inspirado Yankuba Sima, que castigó la pintura azulgrana. La zona del Barça era un coladero, y Jean Montero, con una canasta sobre la bocina, cerró un primer periodo para olvidar para los visitantes (26-11).

No se veía a un Barça fatigado, pero los de Pascual eran incapaces de aplicar el mismo nivel de intensidad y de manos que su rival. Tras una nueva canasta de Montero, que elevó la ventaja local hasta el +17 (35-18), todo cambió. El equipo azulgrana resurgió, con Tornike Shengelia y Vesely imponiéndose en el juego interior, y con un Nico Laprovittola al que es inexplicable que el Barça no llame para firmar su renovación.

Reacción insuficiente del Barça

En un abrir y cerrar de ojos, los de Pascual se pusieron a seis (37-31), y ahora era Valencia Basket quien tenía muchísimas dificultades para anotar. Tras tiempo muerto de Pedro Martínez, los últimos minutos de primera mitad fueron un intercambio de canastas, en los que Valencia Basket logró marcharse a vestuarios con siete tantos de ventaja (45-38). El Barça se había levantado de la lona, pero el arranque de la segunda parte obligaba una mejor puesta en escena que la inicial.

Tornike Shengelia, en un partido del Barça / ACB Photo - David Grau

Y esta no llegó. De nuevo dos velocidades muy distintas, las mostradas entre ambos equipos, y un parcial para Valencia Basket de 10-2, culminado por un triple de Sergio De Larrea, que obligó a Pascual a parar el partido: los locales volvían a contar con una importante ventaja (55-40). Will Clyburn anotó sus primeros puntos de partido con el cuarto ya adelantado, pero el Barça no lograba mantener cierta regularidad en ataque, y los locales seguían ampliando la distancia (60-42).

No había ni rastro del conjunto de Pascual sobre el parquet del Roig Arena, y los azulgranas eran un juguete para Valencia: un triple de Matt Costello puso un +25 (69-44) en el electrónico que empezaba a ser definitivo. El Barça trataba de no bajar los brazos, pero la diferencia física en pista era muy evidente. Omari Moore, con dos triples seguidos, cerró el tercer cuarto y el partido (75-52).

Omari Moore, ante el Barça / ACB Photo - José Manuel Casares

Valencia Basket destrozó al Barça

El Barça empezó a reservar recursos para el tercer partido de la serie, mientras que Valencia no levantaba el pie del acelerador, coqueteando los 30 puntos de ventaja (84-56). Kevin Punter se llevó una descalificante tras protestar, fruto de la impotencia, y los visitantes tan solo deseaban que los minutos avanzasen en el electrónico del Roig Arena (97-63).

Al final, 102-75 para un Valencia Basket que se gustó e hizo toda la sangre posible, y que viajará a la capital catalana con la moral por las nubes. El Barça debe hacer borrón y cuenta nueva cuanto antes para olvidar la imagen exhibida.